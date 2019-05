Juan Diego Flórez: "Mi voz me pide explorar, me apetece descubrir nuevas obras"

Se describe como un trabajador "infatigable". El tenor peruano Juan Diego Flórez, una de las grandes voces de la lírica mundial, que el próximo día 16 de junio actuará en el Auditorio "Príncipe Felipe" de Oviedo, no oculta su entusiasmo ante los proyectos que está desarrollando en la actualidad, tanto en el terreno de la ópera –este sábado estrenará "Manon" en la Ópera de Viena, donde reside– como en cuanto a su agenda de conciertos, mucho más intensa, y que este año le ha traído de vuelta a España, y a los proyectos sociales que desarrolla en Perú para ayudar a jóvenes a salir de la pobreza a través de la música.

Flórez canceló, por problemas de salud la primera fecha del concierto de Oviedo, previsto inicialmente para el pasado día 26. En conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA desde Viena se disculpa ante el público asturiano. "Cuando el martes pasado terminé las representaciones de 'El barbero de Sevilla' que estábamos haciendo aquí, comencé a encontrarme mal, aún hoy (por ayer) el resfriado es evidente, por lo que tuve que cancelar. Y todo a pesar de la rabia que me provoca, porque respeto mucho el esfuerzo que los aficionados hacen para pagar las entradas a nuestras actuaciones", explica.

Flórez elogia a sus seguidores. "Ésos son los verdaderos aficionados a la música, los que ahorran durante algún tiempo, los que se desplazan solo para oírte cantar, y al final se compran la butaca más barata de la sala€".

Un tenor que ayuda a escapar de la pobreza a 4.000 niños peruanos gracias a la música

En la actualidad, sus actuaciones en teatros de ópera son limitadas. "Estoy en un momento de mi carrera en el que puedo elegir, y siento especial predilección por descubrir nuevas obras. Prefiero dedicarle tiempo a los proyectos que me parecen más interesantes, aunque requieran muchos ensayos, y que el resultado sea bueno".

Asegura que su voz, en la actualidad, le "pide explorar". De ahí que haya incluido en el programa que ofrecerá en Oviedo, junto a la pianista Cécile Restier, varias arias que estarán presentes en proyectos futuros, como en el caso de "Faust" o el de "O dolores", de "Attila", y "La mía letizia infondere", de "I lombardi", ambos de Verdi. "Aunque hace unos años que incluí algunos títulos verdianos en mi repertorio, como "La traviata" o "Rigoletto", no creo que mi voz vaya a continuar en esta dirección", explica. "Para mí, los recitales son un laboratorio para probar qué funciona y qué no, tanto para mí como para el público", asegura en relación a varias arias de operetas de Léhar que interpretará.

En el programa de Oviedo, no hay ninguna obra de Rossini, uno de los autores que más ha interpretado. Flórez se ríe. "Rossini es muy especial, y muy difícil también. Bueno siempre nos quedan las propinas", añade. Y entre risas apunta: "Ahora, si no salgo a tocar con la guitarra alguna propina el público parece hasta que se enoja". "En mis comienzos, cuando hacía trabajos de rock de joven, tocaba bastante la guitarra, pero luego lo dejé apartado.Por cantarles a mis hijos, y por llevármela a algún recital se ha convertido en algo casi imprescindible en mis actuaciones".

Sobre el proyecto "Sinfonía por el Perú", que lidera con más de 4.000 niños de todo el país, asegura que es un trabajo muy edificante porque ver la evolución de esos niños, "muchas veces sacados de la escuela y obligados a trabajar en los barrios más pobres, sin apenas formación merece mucho la pena". Los niños y adolescentes reciben educación musical, y dejan de vivir en las calles o de ser estar explotados. "Formar parte de nuestro programa les supone un cambio enorme porque les aportamos una formación, imposible de otro modo", explica, que más tarde les permite acceder a una educación superior o salir fuera a estudiar, y todo ello se consigue a través de la música".?