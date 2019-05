La sinfónica asturiana acerca la música a los alumnos de Educación Especial

Debido a su carácter por lo general inquieto, los niños con necesidades educativas especiales -sobre todo aquellos del espectro autista- no suelen ser bien recibidos en los teatros y acaban por perderse buena parte de la oferta cultural de su ciudad. Para combatir esto, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) montó ayer su propio escenario en tres centros de educación especial de Asturias, el de Castiello, en Gijón; el centro "Ángel de la Guarda" de Oviedo y el "Juan Luis Iglesias Prada" de Langreo. El trío de metales formado por Javier Molina, Vicente Vallet y Christian Brandhofer, actuó en Gijon. En Oviedo, el dúo de violín y arpa formado por María Rodríguez y Miriam del Río. En Langreo actuó el trío de violín, viola y flauta compuesto por Fernando Zorita, Steven Wright y Peter Pearse. A lo largo de los meses de abril y mayo, cinco grupos de cámara de la formación asturiana han llevado la música a los seis colegios de Educación Especial que hay en Asturias.

Según José Manuel Agra, docente de Música en el colegio gijonés, iniciativas como la de ayer resultan casi "terapéuticas" para este tipo de alumnos. "Les provoca una gran sensación de bienestar, en el aula solemos ponerles música durante actividades de relajación", asegura, y define la colaboración de la OSPA como un "lujo". "No solemos ver a músicos profesionales en directo porque la afectación de nuestros alumnos suele impedirlo, porque por su carácter tienden a moverse mucho y emitir algún tipo de ruido de vez en cuando. Los teatros no es algo que podamos frecuentar demasiado", explica. La ventaja de tener a los intérpretes en su gimnasio, además, es que los jóvenes se mantienen en un espacio conocido. "Tenemos a muchos niños autistas. A ellos les provoca mucha ansiedad tener que desplazarse y entrar en sitios que no conocen de nada. Aquí están en un espacio que consideran seguro", agradece.'