Los estrenos de series que no te debes perder si quieres tener algo de lo que hablar

No, con Juego de Tronos no se van a acabar, ni mucho menos, las conversaciones sobre series de televisión. Para eso están Netflix y HBO (entre otras grandes plataformas): para proveer de nuevo material que te permita seguir teniendo algo de lo que hablar en la pausa del café. Si lo que quieres es estar al día te proponemos en este artículo todos los estrenos que no te puedes perder. Atento porque estos meses vienen cargados. Parece que las plataformas de pago saben que sus abonados tienen más tiempo libre y quieren aprovecharlo.



Paquita Salas

Aunque Netflix no ofrece datos de audiencia esta es, sin duda, una de las series españolas que más triunfa en la plataforma. Sólo hace falta ver la repercusión que tienen a nivel profesional todos los actores que participan en ella de mano de Los Javis. A pesar de que nació en una plataforma minoritaria como Flooxer Paquita ha logrado hacerse un hueco en el corazón de todos. Los capítulos duran sólo 20 minutos por lo que si un día hace malo puedes aprovechar y si hace bueno llevarte la tableta a la playa y acabarte toda la temporada. La tercera tanda de episodios llega el 28 de este mes. La espera no ha sido tan larga teniendo en cuenta que estos meses hemos tenido algún que otro aperitivo incluso con apariciones estelares.

La casa de papel

El 19 de julio llegará por fin la tercera temporada de la serie que ha conseguido ser la más vista en lengua no inglesa en todo el mundo de Netflix. Antena 3 no la renovó, Netflix vio el tiró que tenía a nivel internacional y decidió aprovecharlo. ¿Has visto el chiste que hicieron con eurovisión?

Black Mirror

La serie que habla del futuro llega el 5 de junio. En apenas unos días. ¿Lo bueno de esta serie? Que puedes ver un capítulo tras otro sin orden. Eso sí, no te garantizamos que tras ver alguno de los episodios te deje mal cuerpo.



El cuento de la criada

El día 6 de junio llega la tercera parte de esta serie que triunfó tanto en pago por visión en HBO como en abierto durante el verano que la emitió Antena 3 con gran cantidad de espectadores. Apenas un día después llega otra delas grandes apuestas de la cadena.



Big Little Lies

La segunda temporada de esta ficción (una de las más vistas de HBO) viene casi a cerrar el hueco que dejó hace apenas unas semanas Juego de Tronos.



Stranger Things

Se ha hecho esperar (más de un año) pero finalmente el 4 de julio volveremos a vivir las aventuras de una de las series "estrellas" de Netflix.