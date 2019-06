Los investigadores españoles, los más emprendedores con menos respaldo público

La ingeniera industrial Elena García Armada (Valladolid, 1971) lidera el grupo del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) que desarrolló el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños con atrofia muscular espinal. Ese fue el comienzo de una carrera tecnológica que siente como una responsabilidad personal, por las miles de personas a las que puede llegar a ayudar, y que la ha llevado a crear su propia empresa, Marsi Bionics, una "spin off" del CSIC y de la Universidad Politécnica de Madrid que pronto desarrollará exoesqueletos para adultos. García Armada debutó ayer en el jurado del premio "Princesa de Asturias" de Investigación Científica y Técnica y, en la antesala de la reunión, aprovechó para dar un toque de atención a las administraciones públicas. "Nuestro país es excelente en ciencia pero tiene un suspenso en transferencia tecnológica, los resultados de la investigación se nos quedan en el laboratorio", avisó, y explicó que el motivo no es otro que la escasez de financiación y una regulación que necesita actualizarse y reducir los trámites burocráticos para conectar mejor mercado e investigación.

"La investigación española está en el top ten mundial y sin embargo si nos fijamos en indicadores como las patentes en explotación o las empresas de base tecnológica que llegan a la madurez no se ve reflejado", se lamentó. "Yo lo sé por experiencia. Llevo cinco años lidiando para sacar adelante una empresa de base tecnológica con un potencial internacional increíble y si la comparamos con otras 'spin off' similares, de otros países, la mía es con diferencia la que menor financiación tiene, como una décima parte", argumentó. "Conseguimos resultados importantes, obtenemos el reconocimiento de la comunidad científica internacional pero en nuestro ecosistema no hay mecanismos capaces de llevar esos resultados al mercado o a la sociedad, así que o bien se sacan fuera del país o bien se queda en el camino", indicó. "La ciencia se construye a hombros de gigantes", sostiene, y en el caso de España más aún.

Ella misma ilustra lo que cuenta. García Armada está al frente de dos equipos de trabajo, uno de investigadores en el CSIC, en el Centro de Domótica y Robótica, y el otro el de la "spin off" que fundó en 2013. Ambos trabajan en paralelo. "Empezamos con una línea de exoesqueletos pediátricos, el primero para la lesión medular, la tetraplejia infantil; luego abordamos el exoesqueleto para atrofia muscular espinal, que fue otro un hito internacional, y trabajamos ahora con hospitales como el Sant Joan de Déu de Barcelona y la Paz en Madrid, en exoesqueletos para la distrofia muscular de Duchenne", enumera. Ahora tienen la vista puesta en las parálisis cerebrales, pero de momento no han conseguido financiación para desarrollar la tecnología que pueda ayudarlos.

"Nuestro interés es abordar cada vez más patologías, tenemos muchísima demanda", explicaba ayer, y sus expectativas empresariales están puestas en los adultos. Con el Hospital de la Paz está desarrollando ahora un pequeño dispositivo que será de utilidad para la rehabilitación de ictus y traumatología.

García Armada afirma que "en España, por ley, la investigación y el mercado están totalmente separados, y esto está limitando mucho la transferencia tecnológica". "Es un país de un gran emprendimiento y que necesita un poco de empuje. Podríamos tener resultados que luego tendrían incidencia directa en nuestro ecosistema económico y social", opina, y llama la atención sobre el hecho de que España lidere el programa europeo de financiación para pequeñas y medianas empresas.

A pesar de las dificultades, ella eligió España. "Yo hice una estancia predoctoral en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) en Boston, con Hugh Herr y él me ofreció quedarme allí, pero yo ya tenía mi vida personal hecha aquí. Hay veces que tienes que anteponer lo personal". "Estoy contenta donde estoy y con lo que estoy consiguiendo", asegura. Como mujer agradece el esfuerzo que la sociedad está haciendo para dar visibilidad a las mujeres en la ciencia. Ellas siempre han estado ahí, dice, aunque a menudo tuvieron que ocultarse bajo el nombre de un marido o un padre. Dar a conocer su trabajo, para García Armada, "es importantísimo y es un deber para el futuro y para la memoria histórica de la ciencia, en reconocimiento a las mujeres que la han construido".