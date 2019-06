Carlos Boyero reaviva el debate, ¿se debe prohibir a los espectadores comer palomitas en el cine?

Hace unos días el Instituto de Consumo de Extremadura impuso a Multicines España, situados en Zafra, Badajoz, una sanción de 3.000 euros por infracción grave de la normativa de defensa del consumidor al no permitir la entrada con comida y bebida a sus salas y tras ser denunciado por estos hechos por Facua. Todo nació con la denuncia de un usuario, en mayo de 2018 contra la propietaria de los multicines, Excisa (Exhibiciones Cinematográficas SA), y tras advertir que se trataba de una "limitación abusiva" del derecho de admisión ya que la "actividad principal del establecimiento no es la venta de alimentos, sino la exhibición cinematográfica".

En una visita a los multiciones, Inspectores del Instituto de Consumo de Extremadura constataron la existencia de la cartelería aunque no fue posible acceder a las salas por lo que se trasladó a Excisa una copia del expediente requiriendo la presentación de alegaciones, una carta que fue devuelta "con la notificación de ausente, no retirado", según comunicó el organismo a Facua el año pasado en una primera respuesta a su denuncia.

Tras conocerse este auto, Carlos Boyero, crítico de cine de la Cadena Ser y El País declaró la guerra a los que comen palomitas en el cine. El periodista contó su experiencia en La Ventana, programa conducido por Carles Francino. Boyero se encontraba en unos multicines intentando disfrutar de la película Los Vengadores: Endgame "tenía delante una señora que llevaba un capacho lleno de comida y que durante hora y media no paró de hacer ruido. Ya no solo por la comida si no por lo que se tenía que comer. Como siempre tuve que ser yo el que se pusiera a dar gritos", explicó. La señora no contestó y el periodista se puso muy nervioso, "que coman en su casa o en parques públicos siempre que no ensucien, pero es que es muy molesto", argumentó Boyero. "La película dura tres horas y yo reaccioné a la hora y media, así que vamos€", sentenció el periodista.

DECENAS DE CINES DENUNCIADOS

En los últimos años, Facua, ha denunciado a decenas de empresas de exhibición cinematográfica de toda España por impedir a los usuarios que accedan a sus cines con comida y bebida traída de sus casas o adquirida en otros establecimientos para "inflar sus beneficios provocando que se adquiera a los altísimos precios que imponen en sus propios ambigús".

La asociación ha lamentado de esta forma la "pasividad" de la "gran mayoría de administraciones autonómicas", ya que hasta la fecha el Instituto de Consumo de Extremadura es la única autoridad de protección al consumidor que le ha notificado la apertura y posterior resolución de un expediente sancionador