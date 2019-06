El IES La Magdalena y "La Bocarte", de Avilés, premios "Buero" de teatro

Gijón albergó ayer la entrega de los premios "Buero" de teatro joven de la Fundación Coca-Cola. El grupo del IES La Magdalena de Avilés resultó ganador en la categoría escolar con su obra "Las fiestas patronales menos normales". Por su parte, la Compañía Moza de la Asociación Cultural "La Bocarte", también de Avilés, fue galardonada en la categoría no escolar por "Yo no fui a EGB". En esta edición participaron once grupos asturianos, siete de ellos escolares y los otros cuatro no escolares, como son los vinculados a escuelas de arte dramático y colegios mayores. Esto supone que en esta edición se ha batido récord de participación autonómica, doblando la cifra de grupos inscritos el año anterior, informa Luján PALACIOS. En la imagen de la izquierda, alumnos del IES La Magdalena; a la derecha, miembros de "La Bocarte", ayer.