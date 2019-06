"Es una pocilga, todo está roto, sucio y huele a cigarro" así hablan los clientes del hostal peor valorado de Oviedo

Se acerca el verano y muchos están buscando un lugar donde pasar unos días. Entre lo más demandado entre quienes quieren visitar Oviedo, en este caso, se encuentran la ubicación del alojamiento, la limpieza de las habitaciones o la comida que se sirve. Mucho buscan en plataformas como Booking, Trivago o Tripadvisor un buen lugar donde pernoctar y pasar sus días en la capital del Principado. Si buceamos entre las ofertas de hospedaje nos encontramos con hoteles clásicos y cadena que por lo general tienen buenas críticas y aceptaciones. También encontramos pequeños hoteles, hostales y lugares con encanto y otros que por sus comentarios no parecen del agrado de sus clientes.

Esto es lo que nos podemos encontrar en uno de los hostales que se ofrece en una de estas plataformas. Situado "a 1.1 kilómetros de la plaza de toros" como sus propietarios cuentan en la descripción del establecimiento, el primero de los comentarios que podemos leer no es nada halagüeño: "No vuelvo a este sitio. Establecimiento del siglo pasado en todos los aspectos".

Bien es cierto que se alternan comentarios muy buenos como, "la ubicación es perfecta" o "la comida brasileña bien" con otros muy malos como "las habitaciones del hostal están situadas sobre un establecimiento de fiesta" o "Personas extrañas que se movían por la zona, discusiones a voz de grito en plena madrugada, no lo repetiría".

Una de las quejas que más se repite es la que relaciona el establecimiento con los ruidos. "Ruido, habitaciones perfumadas, surrealista lo cutre que es, viejo, camas incomodas, la ducha metida de cualquier manera, el lavamanos también y un baño exterior sin papel con los hierros oxidados. Es caro y abajo tienen un local con discoteca, bar de tapas que pone música hasta las mil", cuenta uno de sus clientes.

También son numerosos los comentarios que hacen referencia a la pulcritud de las habitaciones, así como los que hacen referencia a que no hay baños en cada habitación sino uno compartido en el pasillo. "Es una pocilga. Todo roto y sucio. La puerta ni abre. El baño es compartido y parece no haberse limpiado nunca. La habitación está sucia y las sábanas con quemaduras de cigarrillo. El pasillo a oscuras porque no funciona el interruptor. Si vuelves por la noche corres el riesgo de quedarte en la calle porque cierran la puerta del hostal y no hay interruptor para llamar. Muy desaconsejable".

Estos son algunos de los comentarios de los más de 116 que contiene la página de este hostal ovetense en una de las plataformas de hospedaje, en algunos los propietarios se defienden de las acusaciones ya que parecen no dejarles en buen lugar y prefieren aclarar algunas cosas.