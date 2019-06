Un científico ruso quiere crear más bebés con genes modificados

El biólogo molecular ruso Denis Rebrikov planea modificar genéticamente a bebés nonatos usando la técnica CRISPR-Cas9, el llamado "copia y pega genético", para hacerlos inmunes al VIH, el virus que causa el sida. El proyecto, que Rebrikov considera que podría echar a andar en 2020, es similar al que ejecutó meses atrás el científico chino He Jiankui, y que provocó una controversia de alcance mundial, y estaría motivado, según Rebrikov, en el interés por inmunizar contra el virus a los hijos de madres con sida o VIH.

El científico ruso, que trabaja en una clínica de fertilidad, anunció sus intenciones a la revista científica "Nature", que ha respondido al planteamiento publicando un editorial en el que reclama a la comunidad científica internacional que intervenga para evitar otro caso similar al protagonizado por He Jiankui, aunque pide que no se criminalice a Rebrikov, sino que se trabaje con él para anticipar los riesgos de usar esta técnica. "La comunidad científica tiene ahora la oportunidad de hacer lo que no pudo con He (Jiankui): trabajar con Rebrikov para identificar y discutir los riesgos. Eso se hace mejor al involucrarse con él que al calificarlo de inconformista. Y Rebrikov debe escuchar las preocupaciones y las críticas, y no avanzar hasta que se evalúen los peligros", sostiene la publicación.