El Montepío afea la exclusión de la Brigada de Salvamento Minero del premio de la Concordia

La Fundación Montepío de la Minería afeó a la Fundación Princesa de Asturias, a través de un comunicado, que la candidatura de la Brigada de Salvamento Minero al premio "Princesa de Asturias" de la Concordia no pasase "ni siquiera el corte inicial de la preselección en el jurado", pese a contar con el apoyo de "miles y miles de personas" que suscribieron la propuesta. El Montepío -que desvincula su crítica de la concesión del premio a la ciudad de Gdansk, a la que felicita por un galardón que considera merecido- asegura que la exclusión de la propuesta del debate decisivo provocó una "profunda decepción colectiva" causada por el hecho de "no haber podido ni tan siquiera superar el corte inicial de la preselección en el jurado, de no haber sabido mostrar el papel simbólico de la Brigada, de lo que su acción significa dentro de una necesaria visión más humanista y cercana del mundo".

A juicio del Montepío, la candidatura de la Brigada de Salvamento Minero era "una oportunidad para la propia Fundación Princesa de Asturias de poder mostrarse más cercana y no salir siempre a buscar fuera valores universales, conectando con las iniciativas populares de la Tierra que vio nacer estos premios, con gustos, emociones y sentimientos más arraigados. Al mismo tiempo ayudando a combatir esa visión más elitista de la sociedad, ya cuestionada por amplios sectores sociales tanto en Asturias como en España".