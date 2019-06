Agenda cultural de Asturias

Oviedo

01 Folclore. Gala de entrega de premios del 27.º Concurso y Muestra de Folclore "Ciudad de Oviedo", que organiza el Ayuntamiento de Oviedo y patrocina LA NUEVA ESPAÑA, a las 11.30 horas en el teatro Filarmónica (calle Mendizábal). Entrada libre. Por el centro de la ciudad y el Antiguo actuarán, a partir de la misma hora y dentro del programa "Folclore en la calle", la banda de gaitas "La Hedra" y el grupo folclórico "La Laguna".

Fiestas de Vetusta. Hoy continúan las fiestas en el barrio de Vetusta, con vermú a las 13.00 horas, corderada a la estaca a las 14.00, actividades infantiles a partir de las 19.00 y verbena con "Tekila" a las 21.00.

"Alma Gráfica". Último día de la feria de grabado de Trascorrales "Alma Gráfica". A las 11.00 horas conferencia "Conservación y tratamiento de la obra gráfica", con Cecilia Berián, especialista en restauración de documento gráfico; a las 11.30 estampación de planchas con María Pujol; a las 12.15 conferencia "De la instalación a la gráfica", del artista Juanma Reyes; a las 13.30 presentación de "Memoria, espacio íntimo", de la Asociación Néxodos; a las 16.30 presentación de la publicación "Subversivas "No me gusta el arte" de Benjamín Rodríguez Solares y Orson San Pedro; a las 17.15 entrega de la beca de la Fundación CIEC; a las 17.45 conferencia "Libro de artista y poesía en la era informática", de Elisa Torreira; a las 18.30 presentación del libro de arista de Roberto Equisoain y a las 19.15 de la obra gráfica de Carlos Álvarez Cabrero. Entrada libre.

Banda "Ciudad de Oviedo". Concierto de la Banda de Música "Ciudad de Oviedo", hoy a las 13.00 horas en la plaza del Ayuntamiento.

Jornadas de piano. Hoy acaban por esta temporada los Conciertos del Auditorio y las Jornadas de Piano con un recital extraordinario del tenor peruano Juan Diego Flórez, a las 19.00 horas en el Auditorio (plaza del Fresno). Entradas a 60 y 65 euros.

Cine. "¿Qué fue de Baby Jane? (What Ever Happened to Baby Jane?)", hoy a las 19.30 horas en el teatro Filarmónica (calle Mendizábal), dentro del ciclo cinematográfico "Radar". Entrada libre.

Donación de sangre. La unidad móvil de extracción de sangre de la Hermandad de Donantes del Principado estará estacionada hoy ante la iglesia parroquial de San Francisco Javier, de 9.00 a 14.30 horas.

Avilés y comarca

Concierto. El ciclo "Suena la Cúpula" trae al Niemeyer al pianista, compositor, escritor y dramaturgo Luis Agius, madrileño, que ofrecerá un concierto a las 13.00 horas. Entradas a 6 euros.

Libro antiguo. Ocho empresas participan en la Feria del libro antiguo en el paseo centro de Las Meanas hasta el 23 de junio, abierta de 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. La escritora Dulce Victoria Pérez Rumoroso, creadora de "Ratonchi" y "La bruja Picotera" firmará sus libros, a las 12.00 y Julia Navas presentará su novela "Que hay en una habitación vacía", a las 19.00.

Famous Wine Festival. Último día del certamen en el que una veintena de establecimientos hosteleros de Avilés y Castrillón ofrecen a sus clientes vinos de celebridades dentro del Famous Wine Festival.

Exposición. La artista multidisciplinar Cristina Ferrández expone su colección "Terra incógnita", en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (calle de Llano Ponte, 49), que se puede visitar de 18.00 a 21.00 horas de martes a domingo. Entrada libre.

Exposición. La Casa de Cultura alberga la exposición "El señor de la mar", que muestra el contexto histórico y social durante la vida de Pedro Menéndez de Avilés. Se puede visitar hasta el 15 de septiembre, de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Concierto. El centro cultural Valey de Piedras Blancas (Castrillón) acoge a las 18.00 horas el XXXVIII Encuentro Coral Infantil, con la participación de el "Corín de Mieres" y los coros de voces blancas del conservatorio "Julián Orbón" de Avilés. Entrada libre.

Cine. La sala de cine del Centro Niemeyer proyecta hoy el drama argentino "Familia sumergida", dirigido por María Alché. La película comienza a las 20.00 horas. Entrada libre.

Gijón

Libros. En el marco de la Feria del Libro de Gijón, a las 19.00 horas en la Escuela de Comercio tendrá lugar la actividad "Cancios de autor: sinergias entre la música y la literatura", organizado por el Taller de Músicos de Gijón. Y a las 19.30 horas tendrá lugar un encuentro poético en la carpa 2 de la feria. Por su parte, Paco Abril presentará "Reflexiones de bebés anónimos", a las 18.15 horas en la carpa 1 del recinto.

Fiestas de Cabueñes. La última jornada de las fiestas de Cabueñes tendrá como protagonistas, en la mañana, a las 12.00 horas, las actividades religiosas, con la tradicional misa, a la que seguirá la concentración de Seat 600 y clásicos populares. A las 21.00 horas tendrá lugar la entrega de premios y trofeos, seguida de la última de las verbenas con Dj Nacho.

Jornadas Arqueología. El investigador principal del proyecto "Asturmetría" y varios de sus colaboraodres realizarán una presentación del trabajo, de 11.00 a 14.30 horas en la villa romana de veranes en el marco de las X Jornadas europeas de arqueología.

Cine-concierto. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias interpretará en directo música compuesta por José Luis Turina para una selección de conrtometrajes del cineasta turolense Segundo de Chomón en el concierto proyección "Tour de Manivelle" que comenzará a las 18.00 horas en el teatro de la Laboral.

Visita guiada. El Muséu del Pueblu d'Asturies acoge de 12.00 a 14.00 horas su tradicional visita guiada dominical por las instalaciones.

Puertas abiertas en un buque de la Armada. El buque hidrográfico de la Armada "Malaspina" continúa hoy, domingo, con las jornadas de puertas abiertas, en horas de 11.00 a 13.00 horas y de 16.30 a 19 horas en el puerto de El Musel.

"Horror show". Los actores del espectáculo "Horror. El show que nunca se debió hacer" realizarán una flashmob este mediodía, a las 12.00 horas, frente al teatro Jovellanos con el objetivo de impulsar la venta de localidades del espectáculo que homenajea a "Rocky Horror Picture Show", dirigido por Laura Iglesia.

Donantes. La Hermandad de Donantes de Sangre de GIjón celebra su asamblea anual, a las 12.30 horas con la entrega anual de distinciones, a la que seguirá una comida de confraternización. Feria de San Antonio. En el recinto ferial Luis Adaro se celebra la última jornada de la Feria de San Antonio, a bierta al público de 09.00 a 19.00 horas.

Occidente

Teatro en Vegadeo. La compañía "Teatro del Cuervo" pone hoy en escena en Vegadeo la obra "Bojiganga" a las 18.00 horas.

Oriente

San Antoniu en Cangas de Onís. Las fiestas de San Antoniu concluyen hoy en Cangas de Onís con la jira, desde las 17.00 horas, en el aparcamiento de la estación de autobuses. La merienda-baile estará amenizada por Unión Musical del Principado. La verbena comienza a las 22.00 horas en la vega de Contranquil con "New York" y "Gran Parada". A medianoche, fuegos artificiales.

Música en la calle, en Llanes. Llanes cierra hoy la II edición del Concurso de Música en la Calles. A las 13.00 horas actuará la Banda Municipal de Música en la plaza del Muelle. The B- Sides tocarán en la plaza de La Magdalena desde las 13.30 horas.

Voley playa. La iniciativa de ocio juvenil alternativo "Espacio Joven Llanes", organiza hoy un campeonato de voley playa. Espacio Joven está orientado a jóvenes de entre 12 y 18 años y tiene lugar en las instalaciones del Aula del Mar, de viernes a domingo de 18.00 a 22.00 horas. Entrada libre,

Folixa de la Sidre de Ribadesella. La última jornada de la Folixa de la Sidre de Ribadesella arranca a las 12.00 horas con la final del V Concurso de Sidre Caseru y una preba popular amenizada por "Bandi-Ne", a la vez que la final de bolos. A las 18.00 horas campeonato oficial de escanciadores regional y local. fin de fiesta con el concierto de "Ún de Grao".

Fiestas de San Antonio en La Riera (Colunga). La localidad colunguesa de La Riera celebra las fiestas de San Antonio con una misa hoy a las 12.00 horas seguida de procesión, subasta del ramo y sesión vermú.