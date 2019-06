Sagi: "El alma de un teatro es el escenario"

La dirección de escena corre a cargo de Emilio Sagi. Que juega en casa. Feliz con un reparto "sensacional" y la entrega total de los técnicos del Campoamor, Sagi destacó que ha diseñado una "escenografía simple, nítida y quirúrgica", y recordó la condición viajera de una producción que arrancó en Milán y pasó por escenarios tan importantes como Washington, Los Ángeles o Viena, "y casi todos los teatros españoles". Sagi no ocultó su satisfacción por hacer zarzuela en Oviedo y reclamó que "hay público para más de dos funciones". Y deseó que las nuevas autoridades municipales "cuiden más este teatro" para que no se quede anticuado". Fue tajante: "El alma del teatro es el escenario, no las oficinas. Si el escenario no funciona, por buenos gerentes que haya, la cosa no va bien. Dirigí tres teatros y sé lo que hay que hacer". Elogió a la Orquesta Filarmonía y a la Capilla Polifónica "Ciudad de Oviedo", y al maestro Oliver Díaz. Y recalcó que "no por ser asturiano hay que cantar en el Campoamor, aquí se canta cuando se tiene una carrera y se sube a teatros de primera".

El barítono Ángel Ódena ("Vidal Hernando") conoce muy bien la plaza ovetense, que tiene "un público fantástico", y valoró poder trabajar "con gente a la que quieres y que te quiere. A Emilio lo conozco desde 1994". Esa afinidad, sin riñas o sinsabores, "se demuestra luego en el escenario".

La soprano Sabina Puértolas ("Duquesa Carolina") considera a Oviedo "mi casa". Además: "Mi marido es de Mieres". Ha crecido profesionalmente con Sagi y es apasionante volver a trabajar en un título que invita a buscar en cada función "algo mágico y especial que la enriquece". El tenor Joel Prieto, que interpreta por primera vez a "Javier", lo tiene claro: "Es un sueño. Qué puedo decir". Debuta en el Campoamor con una obra que le permitió compartir tablas con Plácido Domingo en 2008, cuando ganó el concurso "Operalia". Ha sido "una semana intensa" de muchos ensayos que lleva consigo "estrés" del bueno. Todo es más llevadero cuando compartes escena "con un reparto que ya es una familia" y en una ciudad "maravillosa". Una buena combinación para ensamblar detalles y talentos que "llevan a lo sublime".