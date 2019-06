"La Cantera" elige Avilés para estrenar en español al alemán Schimmelpfenning

"Peggy Pickit ve el rostro de Dios" es el título de la función cuyo estreno nacional acoge mañana viernes (20.15 horas) el teatro Palacio Valdés, en Avilés. "Hasta ahora no se había estrenado en español", reconoció ayer Jorge Sánchez, el director de la función escrita por el alemán Roland Schimmelpfenning. "Lo conocí gracias a José Sanchis Sinisterra", admitió Sánchez, el director de la compañía "La Cantera Exploraciones Teatrales", la misma de "Famélica", una de las últimas comedias de Juan Mayorga.

Roland Schimmelpfenning (Gotinga, Alemania, 1967) ha visto sus obras en catalán. "Participé en una de ellas", apuntó Marc Pujol, que es Martin en "Peggy Pickit ve el rostro de Dios". "Todas fueron un éxito", añadió. Su aval, desde luego, fue incuestionable: la sala barcelonesa Beckett, un templo de la escena independiente, el espejo de muchos programadores. En todo caso, la circulación de Roland Schimmelpfenning en el resto del país ha sido reducida. "Hizo un taller en el Matadero", explicó Sánchez.

Pese a esto, "es el dramaturgo más representado en Alemania". "El público está necesitado de relatos, presupuestos y estéticas nuevas", diagnosticó Jorge Sánchez. La novedad principal del alemán es de estilo: "Lo difícil es seguir un discurso, la historia principal, y luego pasar a pensamientos propios, escenas pasadas...", explicó la actriz Marta Cuenca, que es Carol en la comedia dramática.

A Sánchez le costó ubicar su espectáculo dentro de algún género dramático: "¿Qué será?", se preguntó. La compañía que dirige considera que tienen que ser los espectadores los que dictaminen esta cuestión. Al final, sin embargo, Sánchez accedió: "Una comedia dramática, un drama irónico..." Dos parejas europeas que frisan en la cuarentena quedan a cenar una noche. Los cuatro están vinculados a profesiones clínicas. "Dos de ellos vuelven de África tras seis años", enunció Sánchez. "Lo interesante es que África se ve con los ojos de europeos", apostilló Cuenca. "No queremos solemnizar. Creo que el choque es un tema no resuelto", dictaminó Sánchez. O sea, discusiones occidentales y un poco de tiempo pasado. "El tiempo pasa, pero no es un lamento", aplicó la actriz Mireia Gubianas. "Los cambios de tiempo te imposibilitan llegar a emocionarte, pero, en cambio, son cruciales para pensar", concluyó Toni Vives.