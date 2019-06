El cariñoso gesto de Miguel Torres que desata las alarmas sobre el embarazo de Paula Echevarría

Es algo habitual. Cada vez que Paula Echevarría mueve un músculo en redes sociales sube el pan. La actriz candasina utiliza sus cuentas (sobre todo la de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores) para tres cosas fundamentalmente: para promocionar sus películas, series y nuevos proyectos; para vender productos de los que es imagen y para hablar de su vida privada.



Y es que Echevarría además de ser una actriz muy cotizada en el panorama nacional (casi todos sus proyectos suelen tener éxito aunque hay excepciones), la asturiana también es una de las famosas habituales de la prensa del corazón. Lo fue durante su relación con David Bustamante (el cantante con el que llegó a tener una hija) y después durante el tortuoso divorcio.



Desde hace meses Echevarría comparte su día a día y su vida con Miguel Torres, el futbolista del Málaga que ya conoce a toda su familia en Asturias y que vino al Principado a pasar unos días con ella y a conocer también a sus amigos. La relación parece que va en serio pero a muchos seguidores de la asturiana les falta algo: otro hijo.



Paula Echevarría ya comentó hace un tiempo (cuando salió embarazada en una serie de televisión y disparó todos los rumores) que no le apetece tener otro hijo y que de momento no se lo había planteado con Miguel Torres. Pero todo puede cambiar.



Una foto colgada en la madrugada de hoy en la que Paula y Miguel cenan con amigos en un restaurante ha hecho que se desaten los rumores. En la foto que colgó Paula (y que como de costumbre tiene miles de interacciones), Miguel coge de la barriga a Paula en un gesto muy cariñoso pero que muchos interpretan como algo más que un simple "gesto".



El comentario está dando mucho que hablar tanto que puede que se forme la típica "serpiente de verano". Y es que no es la primera vez que la pareja da que hablar. Hace unas semanas los programas del corazón de Telecinco abrían con la noticia de una supuesta crisis en la pareja. Al parecer el trabajo de ambos (ella siempre viajando y el de él siempre en Málaga y eso podría haber hecho que los dos novios atravesaran un mal momento. Algo que parece que con el paso del tiempo no se ha materializado ya que parece que están viviendo un buen momento que incluso podría ir a mejor si en vez de dos deciden ser tres.