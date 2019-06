Margarita Salas pide más apoyo a la ciencia al recibir el premio "Inventor Europeo"

Más dinero para ciencia en España. Este es el mensaje que quiso transmitir ayer en Viena la bioquímica asturiana Margarita Salas (Canero, 1938) tras recibir el premio "Inventor Europeo" 2019 al conjunto de su carrera en investigación genética. Salas también ganó el premio Popular otorgado por la Oficina Europea de Patentes (OEP), elegido por el público entre los 15 finalistas a través de un sistema de votación telemática durante las semanas previas a la ceremonia de entrega de los galardones.

"Este reconocimiento de dos premios de la Oficina Europea de Patentes es algo muy nuevo, muy novedoso y muy importante; he recibido premios por mi investigación básica pero nunca había recibido un premio, ni dos, por mis invenciones", declaró Salas tras recibir los galardones.

La bioquímica valdesana, discípula del nobel asturiano Severo Ochoa, descubrió la ADN polimerasa del virus bacteriófago phi29, que permite amplificar el ADN de manera sencilla y que ha facilitado una multitud de aplicaciones en medicina forense, oncología y arqueología, entre otras áreas. Esta innovación, que revolucionó los estudios genéticos, ha sido la que le ha valido el premio en la prestigiosa categoría de "Logros de toda una vida".

"Su trabajo ha puesto la secuenciación de ADN al alcance de muchos más investigadores y científicos y ha allanado el camino para nuevos avances en genética", explicó el presidente de la OEP, António Campinos.

La científica española más reconocida internacionalmente declaró que la investigación básica es fundamental para "el desarrollo" y para que "surjan aplicaciones que normalmente no son previsibles a priori y que redundarán en beneficio de la sociedad". Salas demandó al nuevo Gobierno "mucha más financiación para la ciencia" ya que, a su juicio, lleva años "bajo mínimos". "Le pediría al Gobierno que crea que la ciencia es importante para el desarrollo del país", añadió.

También lamentó que con la actual financiación no sea posible que retornen los numerosos investigadores que se marcharon al extranjero por la crisis económica en España. "Si no aumenta la financiación no podemos traernos a nadie, desgraciadamente", resumió.

Los premios carecen de dotación económica pero son prestigiosos, especialmente el otorgado a toda su carrera porque ese lo decide un jurado internacional procedente del mundo de la ciencia, la empresa, la investigación y la propiedad intelectual. El galardón a toda su carrera también se ha justificado por el compromiso de Salas en potenciar la presencia de mujeres en la ciencia y su papel pionero en este campo en España. "Para mí la investigación es una pasión y este premio me da mas energía todavía para seguir adelante", afirmó la científica, discípula del premio Nobel asturiano.