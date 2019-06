"Stormy Mondays", aniversario en Madrid

Jorge Otero y su banda, los "Stormy Mondays", llevan hoy a Madrid, al Café Berlín, la celebración de sus veinte años de carrera musical, en la que han publicado diecisiete discos hasta la fecha.

La banda de Otero, que se publicita al público madrileño como "una mezcla transatlántica de americana, soul, rock británico de los años 60 y folk asturiano", vuelve al café Berlín después de haber agotado las entradas en febrero pasado. Y regresa casi como si se tratase de una proeza pues, según confiesa Otero, "cada vez es más difícil salir a tocar más allá del Huerna". "Es muy caro", añade. "Ya no es como antes. Al principio, nos parecía que hasta la gasolina de la furgoneta era gratis. Además, antes que te hacías conocido a base de giras y, ahora, si no eres conocido antes, no tocas. Pero hay que hacer un esfuerzo por salir fuera de Asturias. Es casi una obligación".

"Stormy Mondays" presentará en Madrid "So far, so good", recopilatorio de dos décadas de música "cocinada a fuego lento". Ya lo presentaron en Gijón y en Avilés. "Aún no en Oviedo", matiza el ovetense Jorge Otero. "San Mateo puede ser una buena oportunidad".