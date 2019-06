El Supremo rectifica el fallo contra "la Manada": 15 años de cárcel por violación

José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero y Ángel Boza, los cinco jóvenes andaluces conocidos como "la Manada", violaron a una joven madrileña de 18 años en Pamplona en la madrugada del 7 de julio de 2016. En plena celebración de los Sanfermines, los jóvenes introdujeron a la fuerza a la víctima en un portal, en un "escenario intimidatorio", y la forzaron de forma repetida, hasta sumar "al menos diez agresiones sexuales con penetraciones bucales, vaginales y anales", en ocasiones de forma simultánea y grabando además esas acciones, en lo que supone un "trato vejatorio o degradante" respecto a la víctima, que, intimidada, adoptó "una actitud de sometimiento, haciendo lo que los autores le decían que hiciera, ante la angustia e intenso agobio que la situación le produjo".

Esa es la interpretación de los hechos que hace el Tribunal Supremo, que ayer rectificó las condenas previas de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, elevando la pena de cárcel contra los jóvenes sevillanos de 9 a 15 años, y modificando de forma crucial la calificación de los hechos: para el Supremo el delito de "la Manada" no fue, como habían apreciado los dos tribunales anteriores, el "abuso sexual con prevalimiento", sino una violación en toda regla y además con agravantes. Justo lo que reclamaban, desde un primer momento, tanto las acusaciones como los colectivos feministas que, a lo largo de estos tres años, se han manifestado en repetidas ocasiones como muestra de apoyo a la víctima y en protesta por las dos sentencias previas que negaban que la agresión protagonizada por "la Manada" fuese una violación.

El alto tribunal emitió poco después de las 14.30 horas de ayer un avance de la sentencia, apenas dos horas después de concluir la vista de casación, con una celeridad que sorprendió en los círculos judiciales. Además del incremento de la pena de cárcel de 9 a 15 años, los cinco magistrados del Tribunal Supremo que juzgan el caso -Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer, Susana Polo, Vicente Magro y Andrés Palomo- y que han acordado la sentencia por unanimidad, han fijado en 100.00 euros el importe de la indemnización que los cinco condenados han de pagar, de forma solidaria, a la víctima. En el caso del guardia civil Antonio Manuel Guerrero, la pena de prisión se incrementa en dos años al ser considerado culpable de un delito de robo con intimidación del teléfono móvil de la víctima, una acción que en las primeras sentencias solo se penó como un hurto.

Tras cumplir las penas de prisión, los miembros de "la Manada" deberán cumplir otros ocho años en libertad vigilada. Además, el alto tribunal ha impuesto a los cinco condenados la prohibición de acercarse a la víctima durante 20 años, a una distancia inferior a los 500 metros, así como la prohibición de intentar cualquier tipo de comunicación con ella.

Los cinco miembros de "la Manada" fueron detenidos a primera hora de la tarde de ayer y pasaron a disposición de un juez de guardia de Sevilla, para cumplir con el inmediato ingreso en prisión. Los cinco jóvenes ya pasaron la noche en el centro penitenciario de Sevilla 1.

Solo sí es sí

El presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, celebró la sentencia con un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter. "Fue una violación. El fallo del Supremo sobre La Manada así lo confirma. Solo sí es sí. España sigue avanzando en la protección de los derechos y libertades de las mujeres, y no se va a detener. Porque la creímos, porque os creemos. Porque os queremos VIVAS, LIBRES, SIN MIEDO", escribió.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, la asturiana María Luisa Carcedo, ha valorado la decisión del Supremo como "una rectificación muy adecuada" porque lo que pasó en los Sanfermines de 2016 fue "una violación y tenía que tipificarse como tal". Carcedo, que hizo estas declaraciones en Mérida (donde participaba en la inauguración de la segunda edición de las Jornadas Nacionales de Sexología), añadió que la valoración que habían hecho los dos tribunales que juzgaron los hechos con anterioridad, condenando en ambos casos a "la Manada" por un delito de abusos con prevalencia, había sido "poco justa, poco atinada al caso", porque, en realidad, se trató de "una violación en grupo".

Entre los colectivos feministas asturianos, la sentencia del Supremo ha sido recibida con emoción. "He llorado de alegría y todo", reconocía ayer Eva Irazu, portavoz de la Plataforma Feminista d'Asturies. "Por fin se ha hecho justicia. Me alegro mucho por la víctima y espero que esta sentencia suponga un cambio, porque sienta un precedente jurídico", añadía.

Para Jessica Castaño, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias, la sentencia supone "un triunfo para la víctima y para el movimiento feminista". Castaño afeó además al abogado de "la Manada", Agustín Martínez Becerra, que en la vista culpó a la víctima argumentando que "no eran cinco lobos que iban rodeando a una chica; ella solamente tenía que decir que no". Posteriormente, el letrado calificaría la vista ante el Supremo de "obra de teatro cuyo final estaba escrito", asegurando que la sentencia le produce "perplejidad" y "vértigo". "Ese abogado está defendiendo lo indefendible", sostiene Castaño, que al igual que Eva Irazu confía en que esta sentencia sirva para lograr un cambio, tanto en el ámbito judicial como en el social: "No van a coger miedo, pero que no piensen que pueden hacer lo que quieran".

Concentración

Tras conocer la sentencia, los colectivos feministas convocaron movilizaciones en diversos puntos de España para celebrar la decisión del Supremo y el cambio de la calificación de los hechos para condenar a "la Manada" por violación. La sede del Supremo en Madrid y Sevilla fueron escenario de diversas movilizaciones, mientras que en Asturias los colectivos feministas se reunieron en Gijón.

Medio centenar de personas se concentraron por la tarde en la plaza del Instituto (conocida popularmente como la del Parchís) para celebrar la condena impuesta a los cinco jóvenes. "No ha funcionado la Justicia, lo que ha funcionado ha sido nuestra lucha durante tres años en las calles", apuntó, como primer grito, Beatriz García, de "Libres y combativas" al inicio de su intervención en la concentración.

La portavoz feminista hizo balance, precisamente, de la lucha desempeñada en los últimos años en relación a esta sentencia y "el juicio público" al que se sometió a la víctima. "Es la primera vez que nos toca ganar", reflexionó satisfecha. No obstante, ya advirtió que la lucha no cesa, pues ve la decisión del Supremo como "algo atípico y un lavado de cara". A su juicio, sigue vigente "un aparato judicial franquista, machista y clasista" que deben combatir. En su intervención, altavoz en mano, también tuvo palabras para el abogado defensor de los cinco jóvenes a los que definió como "banda organizada de violadores". Al letrado le llamó "malnacido". Otras voces ensalzaron esta sentencia al estimar que "sentará jurisprudencia".

La concentración, que se desarrolló sin incidentes, contó con otras de las proclamas habituales en este tipo de reivindicaciones. No faltaron los lemas "Si toca a una, nos toca a todas", "Fuera machistas de los juzgados", "Agresión machista, respuesta feminista" o "La calle, la noche también son nuestras".

A estas reivindicaciones contra las agresiones sexuales se suma la apertura un año más del "Punto Lila" en Gijón, "un servicio especializado de orientación y asesoramiento a mujeres que sufren agresiones sexistas". Este centro estará instalado en el espigón central de Fomento y abrirá sus puertas viernes y sábado de 1.00 a 3.00 horas. "Funcionará a lo largo de los meses de verano desde el 23 de junio hasta el 8 de septiembre, además estará abierto los días de la 'Semana negra' y durante la Semana Grande", explican fuentes municipales. Su apertura, de hecho, será este sábado y contará con la presencia de la alcaldesa, Ana González.