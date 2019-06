Vega de Seoane: "Espero que el nuevo Gobierno regional se ocupe más de Laboral Centro de Arte"

Un país que aspire a la calidad, a la excelencia, no podrá salir jamás de la mediocridad si desprecia a sus creadores y no incentiva el talento. Es una de las tesis que defendió ayer el presidente de DKV Seguros y cabeza visible del Círculo de Empresarios hasta marzo del año pasado: "Hay que competir con creatividad e innovación, no con salarios bajos". Defendió esa idea en la presentación de "Prau/Prat", la instalación sonora con la que Edu Comelles logró la beca que recuerda al fallecido empresario gijonés José Luis Álvarez Margaride. Y lo hizo, además, con una petición explícita al futuro Ejecutivo del Principado que presidirá, previsiblemente, el socialista Adrián Barbón: "Espero que el nuevo Gobierno se ocupe más de Laboral Centro de Arte". Una referencia a la caída de presupuesto y actividad en el equipamiento cultural de Cabueñes, sujeto a un plan de viabilidad.

"Laboral Centro de Arte aporta mucho del valor que necesita nuestra querida Asturias, que no es otro que seguir el camino de la innovación", afirmó Vega de Seoane en una presentación sin representantes de la Administración asturiana y a la que acudió una hija de Álvarez Margaride, Carmen. DKV Seguros, que tiene representación en el patronato de la fundación que rige los destinos de Laboral Centro de Arte, donde tiene mayoría el Principado y asiento el Ayuntamiento de Gijón, mantiene desde hace siete años la convocatoria de la beca que lleva el nombre de Álvarez Margaride. "Prau/Prat" es una instalación sonora, pero, según indicó ayer su autor, tiene también una evidente factura visual, casi escultórica: cuarenta altavoces que recrean un prado de la imaginación en el que escuchamos sonidos que parecieran propios, en efecto, de grillos y otros insectos. Una equivocación: son sonidos creados mediante campos electromagnéticos y la captura de señales de dispositivos móviles y ordenadores. "Es un prado generado desde lo digital, pero teniendo como referencia la naturaleza", explicó Edu Comelles". Y añadió: "Insectos que no vemos y, también, un cierto homenaje a la naturaleza".