El abogado de "la Manada" estudiará si puede recurrir ante el Constitucional

El caso de "la Manada", los cinco jóvenes sevillanos que han sido condenados por el Supremo a 15 años de prisión por violar en grupo a una joven madrileña de 18 años durante los Sanfermines de 2016, podría acabar ante el Tribunal Constitucional. Así lo insinuó ayer el abogado de los condenados, Agustín Martínez Becerra, que precisó que la decisión definitiva no se tomará hasta poder leer íntegramente la sentencia que condena a sus clientes, de la que el Supremo publicó ayer un avance.

"Vamos a ser prudentes, primero vamos a leer la sentencia, ver los argumentos que se exponen por el Tribunal Supremo y a partir de ahí valorar si se plantea un recurso ante el Tribunal Constitucional o no", avanzó Martínez Becerra. El letrado señaló además que prevé poder visitar este lunes a sus clientes -José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Ángel Boza y Jesús Cabezuelo-, antes de verter nuevas críticas al desempeño del Supremo. "No es normal que te detengan sin haberte comunicado la sentencia y que no den un plazo mínimo para incorporarse a prisión voluntariamente", señaló el letrado, que también afeó la conducta de los representantes políticos que celebraron el fallo del alto tribunal sin leer la sentencia completa.

Los cinco jóvenes permanecen internados en el centro penitenciario de Sevilla 1, donde ingresaron el viernes por ser el más próximo a sus domicilios. Martínez Becerra no precisó si será esta la cárcel en la que cumplirán sus respectivas condenas -15 años para cada uno excepto Guerrero, que habrá de cumplir dos años más por incurrir en un delito de robo con intimidación al robar el móvil de la víctima-. Las principales dudas se centran en Cabezuelo, militar de profesión, y Guerrero, guardia civil, que podrían ser desplazados a otros presidios.

Martínez Becerra confía además en que la sentencia del Supremo no tenga influencia alguna en el proceso contra cuatro de los cinco miembros de "la Manada" -todos salvo Ángel Boza- a los que se juzga por abusos sexuales hacia una joven en el Juzgado de Pozoblanco (Córdoba). "No me parecería un argumento que vayan a utilizar la Fiscalía ni las acusaciones particulares, por lo tanto creo que tampoco lo debería hacer la opinión pública", sostiene. La Fiscalía pide para Prenda, Cabezuelo, Guerrero y Escudero penas de tres años de prisión por abusos a una joven en el interior de un vehículo, y otros cuatro por un delito contra la intimidad, ya que grabaron a la joven, inconsciente y semidesnuda, mientras se propasaban con ella, y posteriormente difundieron ese vídeo a través de Whatsapp. Los hechos se produjeron, presuntamente, el 1 de mayo de 2016, pocas semanas antes de que "la Manada" se desplazase de Sevilla a Pamplona para participar en los Sanfermines.

Vox

La condena del Supremo, que rectificó dos fallos previos para condenar a los miembros de "la Manada" por violación en vez de abuso sexual con prevalencia (como habían dictaminado previamente la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra), ha sido recibida con satisfacción tanto en la sociedad como en el ámbito político. Pero el presidente de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, se desmarcó ayer de esta perspectiva con sendas publicaciones en sus perfiles de Facebook y Twitter en las que criticó al alto tribunal por rectificar dos sentencias previas sin oír antes a los acusados y calificó la sentencia de "gravísima" porque "es un torpedo directo contra la heterosexualidad". "A partir de esta sentencia, si una mujer dice sí pero en cualquier momento posterior dice no, inclusive varios días después, el denunciado será condenado a prisión", escribió Serrano.