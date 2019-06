La Fiscalía insta a la Iglesia a denunciar los abusos a menores

La Fiscalía General del Estado ha instado a la Iglesia a denunciar los abusos y las agresiones sexuales a menores cometidas en el seno de la institución prescindiendo de "comprobaciones o filtros internos de verificación". La petición de la Fiscalía se incluye en un informe remitido al Ministerio de Justicia, que había solicitado al organismo que detallase las causas abiertas en la actualidad sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.

El ministerio públic reconoce que no tiene en sus registros datos concretos sobre las denuncias o procedimientos relativos a la Iglesia, pero sí revela una realidad de "indudable gravedad", con 293 procedimientos iniciados en general (no solo en la Iglesia) en toda España por abusos de menores en 2018 y 30 en el primer trimestre de este año.

En relación a sus intentos para profundizar en la realidad de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, la Fiscalía expone que ha hecho seguimiento de las actuaciones desarrolladas por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA), en diócesis como las de Burgos, Sigüenza o Astorga y en la Conferencia Episcopal.

El resultado de ese seguimiento es que "el panorama es deficiente" y requiere más impulso y nuevas iniciativas más eficaces en la "prevención, detección, persecución y reparación en este tipo de conductas en centros e instituciones religiosas".

La primera conclusión del informe de la Fiscalía es que urge aumentar la fluidez de la puesta en conocimiento de las sospechas de abusos a las autoridades encargadas de la protección de los menores y a la propia Fiscalía.

A juicio del ministerio públic, esa puesta en conocimiento debería hacerla directamente la persona que tenga conocimiento de la sospecha y "se deben evitar comprobaciones o filtros internos de verificación previos a la información del caso a las autoridades competentes".

Víctimas

Tras hacerse público el informe, adelantado por el diario "El País", Miguel Hurtado, portavoz de Infancia Robada (asociación que defiende a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia), confía en que este documento se concrete "en medidas específicas de forma urgente, o corre el riesgo de quedarse en papel mojado".

Hurtado considera que, cuando el informe habla de no realizar filtros previos utiliza un "eufemismo para no hablar de encubrimiento", y concluye que el documento contiene un reconocimiento por parte de la Fiscalía de que "no ha investigado estos casos con diligencia". A la luz del informe, el portavoz de Infancia Robada se pregunta además si "Pedro Sánchez y su gobierno tendrán la valentía de investigar hasta el final estos crímenes".