La "clavada" del verano: 2,75 euros por un café

No es poco frecuente que la publicación de una "denuncia" pública en las redes sociales acabe generando un debate de calado. Eso es lo que pasó hace días en Twitter después de que un periodista (Pedro Blanco) hiciera pública la "clavada" de la que acababa de ser víctima: 2,75 euros por un simple café con leche. Bien es cierto que no es la primera vez que pasa (sobre todo en verano cuando la hostelería de sitios más turísticos sube los precios) pero el debate ha vuelto a la calle. ¿Es normal abusar del visitante?





Hay más burbujas que la del alquiler. Sevilla, dos cafés y un agua de marca blanca Aro de Makro de 50cl... pic.twitter.com/HH8MvhiFDj — Pedro Blanco (@pedroblancoa) June 22, 2019

En este caso el supuesto abuso tuvo lugar en Sevilla. "Verás, si voy a Venecia, y quiero sentarme en San Marcos a tomar un café, sé que me va a costar más que en el bar de mi barrio. Pregunto o me informo, pero no me asusto de que abusen del turista , porque por desgracia, hay quien lo paga", reprochaba un tuitero al periodista. "Ya... entonces propones que ante el abuso, nos callemos. Y que sigan timando al turista, ¿no?", contestaba el locutor de radoi.