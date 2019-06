"Gris", el mejor videojuego español del año en Gamelab

El videojuego "Gris", de la compañía catalana Nomada Studio, ha sido el triunfador de los XII Premios Nacionales del Videojuego que ha otorgado Gamelab -la gran cita nacional de videojuegos dirigida por el asturiano Iván Lobo- llevándose ocho galardones en categorías como mejor juego del año, mejor dirección de arte o mejor audio. La ceremonia,ha premiado los mejores proyectos desarrollados en España y, además de "Gris", han reconocido a otros videojuegos como "Do Not Feed The Monkeys", de Fictiorama Studios; "Yuppie Psycho", de Baroque Decay; "Very Little Nightmares", de Alike Studio, y "Moodieval Times", de Digipen Bilbao.

"Gris" ha vuelto a confirmarse como el mejor juego español del año y ha sido premiado en ocho de las nueve categorías en las que estaba nominado.