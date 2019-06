Te contamos todas las predicciones del horóscopo de hoy viernes 28 de junio de 2019 para que empieces el día con energía y sepas lo que te deparan las próximas horas. Los astros y sus predicciones pueden ayudarte a tomar decisiones importantes. ¿Quieres saber qué va a pasar en tu relación sentimental?, ¿tienes dudas acerca de cómo te va a ir en el trabajo? Pues busca consejo con los astros y las predicciones que te ofrecen para las próximas horas.

Acuario

Es el momento de cuidarse más en salud, ya que si no notará los efectos en poco tiempo. Para Acuario, hoy en el amor, no deje de prestarle atención a esa persona que usted considera especial. A base de insistencia se consiguen los objetivos.

Capricornio

Tenga cuidado con la fortuna: puede ser buena o mala. Para Capricornio, hoy intente pasar desapercibido y no tentar a la suerte, hoy no es un buen día para asumir riesgos.

Virgo

No deje para última hora un asunto de trabajo, ya que podría traerle complicaciones. Para Virgo, hoy si hiere los sentimientos de un amigo dígale de inmediato que lo siente. Buen día para ir de compras si se atiene exclusivamente a lo que necesita. Lo pasará bien esta noche si sale a divertirse.

Aries

La luna creciente hará que su humor sea cambiante los próximos días. Para Aries, hoy intente no pagarlo con sus seres queridos. Administre bien su dinero o no llegará a final de mes.

Sagitario

En el ámbito familiar una serie de disputas crearán un ambiente de tensión, pero poco a poco se irá relajando el ambiente. Para Sagitario, hoy intente no crear más conflictos y mantenga una actitud distendida.

Tauro

Llegará un período muy positivo en todos los ámbitos. Para Tauro, hoy en el amor la relación se estabilizará y estarán más unidos. En su trabajo, las cosas se mantendrán como hasta ahora, pero se sentirá más animado a la hora de afrontar los retos.

Géminis

En el amor, su relación gozará de una muy buena salud. Para Géminis, hoy en lo económico, administre bien sus ahorros, ya que pronto tendrá un gasto inesperado.

Escorpio

Una nueva oportunidad se le presentará dentro de poco. Para Escorpio, hoy esté atento y no la desaproveche, pues no se volverá a repetir. En el trabajo las cosas le van bien, pero no se relaje, debe ser constante.

Cáncer

No está pasando por sus mejores días, pero hoy será un punto de inflexión. Para Cáncer, hoy remontará en todos los sentidos y ello repercutirá muy positivamente en su estado de ánimo.

Leo

Los próximos días estarán marcados por su buen humor. Para Leo, hoy aproveche para abrir su círculo de amistades, pero sin descuidar a los amigos de siempre. En el amor, es tu momento para iniciar una nueva relación.

Libra

Algo le reconcome la cabeza estos días. Para Libra, hoy deje de torturarse y tome la decisión que lleva pensando durante mucho tiempo. Es el momento indicado.

Piscis

Una buena noticia está por llegar en su ámbito laboral. Para Piscis, hoy no deje de esforzarse en sus objetivos y escuche atentamente las indicaciones de su jefe.

Esperamos que el día de hoy te vaya muy bien y que nuestras predicciones del horóscopo te puedan servir para afrontar mejor la jornada en todos los aspectos.