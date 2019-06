El Museo Arqueológico inaugura una muestra con las fotografías de Ruth M. Anderson

El Museo Arqueológico de Asturias inaugura hoy la muestra "Hallazgo de lo ignorado. Fotografías de Ruth M. Anderson para The Hispanic Society of America, 1925". Una exposición que reúne 70 fotografías tomadas por Anderson durante su periplo por Asturias, en 1925, en el marco de un viaje impulsado por Archer M. Huntington, fundador de The Hispanic Society of America, quien daba una gran importancia a la fotografía como medio para documentar la realidad de los pueblos y conservar su memoria. La muestra, organizada por el Muséu del Pueblu d'Asturies y el Museo Casa Natal de Jovellanos, en colaboración con el Arqueológico, se inaugura a las 18.00 horas y permanecerá expuesta en Oviedo hasta el 1 se septiembre.