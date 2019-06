El colectivo LGTBI toma Gijón con la exigencia de una ley integral trans

Música, bailes, ambiente festivo y, sobre todo, mucho colorido por las calles de Gijón. Alrededor de 2.500 personas participaron ayer en la gran cita del Orgullo LGTBI+ en Asturias para reivindicar y visibilizar al colectivo así como para exigir al nuevo gobierno regional "una ley integral trans" que permita dotar de derechos y atenciones "a las personas más vulnerables de nuestro colectivo", explicó la presidente de Xega, Yosune Álvarez, durante la caravana arcoíris que recorrió las calles de Gijón, desde el paseo de Begoña hasta la plaza Mayor, pasando por el Muro de San Lorenzo. "Es un día muy importante para todo el movimiento, el día por excelencia de reinvindicación y sensibilización para todas las personas LGTBI+", añadió.

La caravana multicolor, que contó con dos carrozas musicales y con serpentinas, fue de las más multitudinarias de los últimos años y contó con la presencia de la nueva Alcaldesa de la ciudad, Ana González, que portaba la pancarta de los socialistas para esta cita. "Toda la ciudadanía se está dando cuenta de la importancia de salir a la calle a reivindicar los derechos", reflexionó Yosune Álvarez mientras se sucedían los cánticos contra la homofobia. Proclamas como "Mi familia mola más porque tengo dos mamás", "Que no, que no tenemos miedo" o "Educación contra la homofobia", entre otros eslóganes feministas y contra el capitalismo. También hubo alusiones a los partidos políticos, en concreto a dos de las formaciones ausentes ayer en la manifestación: Vox y el PP, que sí estuvo en cambio en el izado de bandera. "¿Dónde están, no se ve, las bolleras del PP?" o "Sexo anal es lo que necesita Abascal".

Los partidos políticos, de hecho, estuvieron muy presentes. "Los aires políticos que vienen harán presión e intentar convertirnos en ciudadanía de segunda", apuntó Yosune Álvarez. Ya en la plaza Mayor, durante la lectura del manifiesto, advirtieron que "nuestros derechos, ni se venden, ni se negocian ni se intercambian por sillones ni espacios de poder". El texto, leído al alimón por Nanús González y Patt Picón, también de Xega, sirvió para alertar del "auge de la extrema derecha" con "un discurso y acciones de odio" al que el colectivo debe hacer frente. "No tenemos miedo", incidieron entre aplausos.

Un año más, "porque nada ha cambiado", el lema central de la manifestación del "Orgullín del Norte" -que durante este fin de semana está celebrando multitud de actividades en el camping de Deva, en Gijón- fue "Una ley integral trans ya". "Mantememos el lema porque es algo que quedó pendiente la anterior legislatura en Asturias; ahora esperamos que se pongan todas las herramientas posibles para que se apruebe la ley antes de acabar el año, no de acabar esta legislatura", exigió la presidenta de Xega.

Los organizadores de la manifestación multicolor aseguran que el colectivo trans "es el más vulnerable en este momento; necesitan una atención especial a nivel laboral, educativo, administrativo y sanitario, sería un paso más para seguir legislando", verbalizó Yosune Álvarez, que concluyó su intervención clamando por una "Asturias orgullosa y visible". Los discursos dieron paso a la música y los bailes en la plaza Mayor, que retumbó con los acordes del himno "¿A quién le importa?" de Alaska.