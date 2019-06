Dios salve también a esta "reinona"

Cuando se encendieron las luces, el dios del rock estaba allí. Inconfundible bigote "pre-movember", desparpajo a borbotones, micrófono bastón y chupa amarilla. A un lado, un guitarrista melenudo; al otro, un bajista friki; al fondo, saliendo al corte, un batería con aires chulescos. Tocan "One vision", es 1986 y estamos en el estadio de Wembley. Freddie Mercury está vivo.

El inicio del concierto de "Remember Queen", la banda homenaje del mítico cuarteto británico, congregó anoche en el recinto ferial de Gijón a una multitud de entusiastas seguidores del rock anfetamínico, vital y versátil del grupo. La puesta en escena, replicando estética y ademanes de los "Queen", incluyendo el guiño de saltar al escenario con el mismo tema del "Live AID Wembley'86" no pudo ser mejor.

Después llegarían "I want it all" y un primer flirteo con el público: "¡Eo! ¡Eo!". El respetable entró al juego a la primera: con dos temas, estos émulos de Mercury, May, Deacon y Taylor ya se habían ganado a la gente.

No tardó el cantante, este Piero Veneri de nombre oficial, en despojarse de la chupa. Hacía calor en Gijón anoche y para calcar a Freddie hay que patearse mucho el escenario. Llegó "Somebody to love". Los primeros acordes fueron respondidos con gritos entusiastas.

En su afán por capturar el espíritu de la banda, el grupo incluso se atrevió a introducir temas tan poco populares como "I'm in love with my car", aquella frikada de Taylor para "A night at the Opera". Cada tema se cerraba entre aplausos y el siguiente era recibido con gritos. "Under pressure" fue especialmente celebado, con el público completando cada estrofa y moviendo las caderas al ritmo de una banda que, justo esdecirlo, sonaba estupendamente.

Para entonces, a nadie entre el público le importaba estar participando en una ficción, un ejercicio (bien trabajado, eso sí) de mímesis. Era el momento de sorprender la incredulidad y dejarse llevar. Llegó "Don't stop me now", casi como un análisis del concierto, o como una promesa: un no parar, hasta el final de la noche.