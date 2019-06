Música y cine, una combinación perfecta en Castellón

A primera vista, parece casi increíble que un festival que aúne cine y música sea una iniciativa innovadora, ya que ambas artes han ido siempre de la mano, llegando a asumir características la una de la otra. No solo porque la composición de bandas sonoras para la pantalla sea un género en sí mismo que consiste en poner las notas al servicio de la imagen, sino porque el audiovisual recoge de la música la importancia capital del ritmo para el correcto desarrollo de la narración. A pesar de todo esto, no existía hasta el año pasado ningún certamen en el mundo que aunase ambas disciplinas, vacío que ha venido a rellenar la creación del Festival de Cinema y Música de Castelló (CIM), que ha desarrollado su segunda edición entre el 31 de mayo y el 2 de junio del presente 2019.

El codirector de la iniciativa, Pau Gómez, nos relata de viva voz la inspiración que llevó a crearlo: "Me sorprendía que en el mundo hubiera festivales de cine dedicados a temas bastante minoritarios y no hubiera ninguno que tratara la relación de dos artes como el cine y la música, hermanados desde el nacimiento del primero con las primeras películas mudas. Además, era una combinación que ofrecía múltiples posibilidades artísticas, tanto a nivel de programación (con películas puras de género musical pero también biopics o historias donde la música tuviera un fuerte peso narrativo) como de actividades paralelas, con la aportación de otras disciplinas y la posibilidad de programar también conciertos, coreografías o encuentros con los diferentes invitados. En este sentido, tengo que señalar que el Ayuntamiento de Castellón apostó por la idea desde el primer momento y se volcó en hacerla realidad".

Gómez explica la intencionalidad de autosuperación presente en la organización, a pesar de haber contado con una primera edición ya de un muy elevado nivel: "Creo que hemos conseguido dar un paso más, algo que suponía un reto dado que en la edición inaugural pusimos el listón bastante alto con la visita de Stephen Frears. Este año hemos podido incrementar las cifras de público, multiplicado las sedes y mantener la envergadura de los dos premiados, dado que Jocelyn Pook es una pionera en la composición de bandas sonoras y Julio Medem uno de los autores más personales del panorama internacional, con una relación muy particular con la música. En general, creo que estamos en el camino adecuado para consolidar el festival en los años próximos".

Jocelyn Pook. | Laura Ojeda

Jocelyn Pook

Sin lugar a dudas la invitada estrella de esta edición fue Jocelyn Pook (1960, Solihull), violinista profesional que ha realizado la banda sonora de películas como El mercader de Venecia (The Merchant of Venice, Michael Radford, 2004) o Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999); precisamente el último filme de una leyenda como Kubrick supuso la primera banda sonora que Pook realizó para una película estrenada en cines. ¿Cómo terminó trabajando en una película de Kubrick con tan poca experiencia? Ella misma no ocultaba su sorpresa "Fue totalmente su elección. Él fue quien me llamó porque escuchó mi música de casualidad, ya que la coreógrafa que estaba en la película puso algo de mi música en un ensayo y ese día él me llamó y fui a verle. Al principio solo iba a hacer una parte, pero más tarde me pidió que hiciera el resto de la música. Él siempre pensaba en encontrar música más tradicional, pero también había una parte de música original que necesitaba plasmar".

Debutar con alguien tan perfeccionista y obsesivo como Kubrick puede darle vértigo a cualquiera que trabajase con él, pero para Jocelyn resultó ser una experiencia mucho más agradable de lo que hubiera podido imaginar en un principio. "Él era un experto en música y sobre la historia de la misma. Era muy inspirador. Obviamente estaba totalmente maravillada de empezar con él y de trabajar con él en aquella película. Tuve suerte porque la película se hizo por etapas, por lo que yo empecé componiendo la música simplemente de una parte. Poco a poco me fui dando cuenta de la responsabilidad que tenía sobre mí. Todavía no tenía experiencia, nunca había hecho una película. Por otra parte, era muy simpático, muy respetuoso y muy entusiasmado por la música. Creo que pude disfrutar de su mejor lado. Daba gusto trabajar con él porque siempre trataba de mejorar. Era muy abierto y me animaba a experimentar y buscar nuevas metas. Él no tenía ideas fijas de lo que quería, prefería que yo explorase ideas diferentes, por tanto trabajar con él transmitía un ambiente muy bueno y divertido".

Pese a la inexperiencia que tenía entonces, la artista se siente muy orgullosa de su trabajo. "Eyes Wide Shut marcó mi carrera, ya que mucha gente conoció mi música a través de esa película, y como consecuencia tuve más trabajos filmográficos. Es difícil decir si cambiaría algo si la escribiera hoy. Realmente, tengo más experiencia desde entonces, por tanto, ¿quién sabe?".

Eyes Wide Shut no fue el único título de relevancia dentro de la carrera de Jocelyn: también destaca Gangs of New York (Martin Scorsese, 2003). Curiosamente que su música acabase en la película de Scorsese tenía mucho que ver con su participación en la obra de Kubrick "Martin Scorsese escuchó una pieza mía llamada Dionysius, que curiosamente había escrito para Eyes Wide Shut. Al final aquella obra fue en otra dirección y no fue utilizada en la película, pero yo la metí en mi álbum Untold Things y Martin escuchó de casualidad ese álbum. Ya lo había conocido brevemente en la premiere de Eyes Wide Shut y me pareció encantador, pero no fue hasta tiempo después que me enteré de que había escuchado esta composición mía. Finalmente la usaron en la película Gangs of New York como una música provisional, que todos pensaban que iba a ser sustituida por otros temas, pero finalmente se sintieron vinculados a ella y la mantuvieron hasta para los tráilers. Fue muy bonito".

Para finalizar, hay que destacar que Jocelyn Pook ha trabajado en películas de alto presupuesto, cortometrajes y películas modestas a lo largo de toda su carrera. Me pareció pertinente preguntarle si había alguna diferencia significativa a la hora de trabajar en películas tan distintas: "Durante mi preparación estaba siendo testigo de que la gente que escribía música también había tenido un entrenamiento musical previo. La gente no tiene una licenciatura en composición, la gente va ganando esa confianza gradualmente. Empecé a escribir música para amigos, videos, pequeños proyectos, y poco a poco fui creciendo. Está claro que el presupuesto de una película afecta a la instrumentación, los materiales y el personal que puedes utilizar, pero la libertad creativa es fundamental para mí y tiene mucho más que ver con las dinámicas establecidas con el equipo y la dirección que con el presupuesto".

Julio Medem y Jocelyn Pook.| Laura Ojeda

Julio Medem

El invitado cuya presencia más me ha sorprendido ha sido la del director español Julio Medem, quien no ha dirigido ninguna película musical. Pero fue convocado por la importancia que tiene la música en su filmografía, y porque en dos de sus films la banda sonora fue realizada precisamente por Jocelyn Pook, quien nos cuenta su experiencia con el director: "La experiencia fue maravillosa, muy inspiradora. Fue fascinante entrar en sus palabras. Fue muy imaginativo, muy rico, muy simbólico. Fue muy interesante para mí responder a sus peticiones y trabajar con él. Además él es muy confidencial y depositó toda su confianza en mí, por lo que es un placer trabajar en sus proyectos".

Pau Gómez lo consideró "un modo de ensalzar el papel narrativo y dramático de las bandas sonoras a través de un cineasta que las cuida hasta el extremo". Aunque al tener que tratar con Medem personalmente he preferido preguntarle por otras cuestiones referentes a su filmografía, no pude evitar preguntarle por La pelota vasca. La piel contra la piedra (2003) y si actualmente se podría rodar un documental sobre el conflicto vasco como aquel, uno de los trabajos que más contribuyeron a que su nombre fuera conocido. Sorprendentemente, el cineasta no cree que en el contexto actual sea posible: "De ese tipo no, ahora no. Ahora por suerte tenemos la gran fortuna, no solamente los vascos sino todos los españoles de que ETA no existe. En gran parte yo quería contar el conflicto vasco desde la perspectiva de que existía ETA. Existía algo que creaba una catástrofe moral en todo, que todo lo lisiaba y lo envenenaba hasta cualquier reivindicación nacionalista legítima. Pero claro, la defensa de ETA fue lo que realmente ha pervertido de tal manera la idea de lo vasco. No la haría y además creo que no tendría sentido que la hiciera".

Hablando de su filmografía no pude evitar preguntarle por dos motivaciones que se dan de forma recurrente. La primera de ellas es el empleo del onirismo, a lo que el director responde: "El onirismo tiene que ver con los sueños. Hay algo parecido que no es tanto onirismo sino que tiene que ver más con el hecho de que yo no saco mis historias desde lo racional, en un principio, sino surgen de un sitio más subconsciente. Entonces desde ahí lo que hago es liberar mi subconsciente, aparto mi lado más consciente para que ocurra algo que me sorprenda y una vez que veo que puede ser interesante lo que contiene esa idea y que aún no lo sé y aún no la conozco, pues me pongo a perseguirla. Hay un momento en que ya he acumulado mucho material, empiezo a aplicar la razón y el orden para dar forma a lo que estoy hablando. Aparece el carpintero, que es cómo le suelo llamar, para que coloque las cosas en su sitio. El nacimiento siempre es muy libre y me tiro mucho tiempo así, siendo muy libre. Cuanto más tiempo mejor, para que luego aparezca la parte que le da forma a todo, la parte racional".

El otro gran tema en sus películas, es algo muy empleado en el cine español: El sexo, palabra que hasta forma parte del título de una de las películas más famosas de Medem. Sobre la razón de su empleo, su respuesta fue: "No lo sé. No sabría decir por qué pero es evidente que tengo una pulsión en mis historias, en mis personajes que lo necesitan. Yo creo que es una pulsión romántica. Lo considero un romanticismo entendido como algo que tiene que ver con el ser humano".

Pulsión que encuentra su equivalente en la pasión por cine y música que demuestra este festival que, en palabras de Pau Gómez, no está exento de un componente reivindicativo en cuanto a la consideración de las composiciones para la pantalla en los medios, tantas veces ninguneadas como tantos otros puestos clave en la realización de una obra cinematográfica: "Es curioso que mucha prensa especializada pase por alto el papel de las bandas sonoras a la hora de valorar una película, y que en mucho casos incluso la denigre como un elemento residual y hasta prescindible. Creo que hay muchos prejuicios respecto a un campo que ha dado a auténticos genios como Herrmann, Williams o Morricone, cuyo talento, en mi opinión, es comparable al de un compositor de música clásica. Hoy en día, es muy difícil encontrar alguien capaz de enumerar más de cinco o diez compositores contemporáneos. ¿Por qué? Por los mismos prejuicios que nosotros, a través del festival, tratamos de derribar".