El horóscopo de hoy lunes 1 de julio de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayúdate a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Tauro

Este día estará lleno de sorpresas para usted, afróntelas con buen humor. Para Tauro, hoy en el amor, es el momento idóneo para buscarlo. Si le es complicado por los métodos tradicionales, no tenga miedo a descargarse una aplicación de citas.

Aries

Lamentablemente, hoy no tendrá un buen día. Para Aries, hoy intente no hacer nada de lo que se pueda arrepentir y mantenga la calma, ya que si pierde los estribos puede decir cosas sin pensarlas demasiado.

Cáncer

Todo indica a que un gran cambio está a punto de llegar a su vida. Para Cáncer, hoy aprovéchelo para encauzar su rumbo y llegar a buen puerto. No deje de ser un buen ejemplo para todos aquellos que le rodean.

Libra

Los astros están alineados a su favor. Para Libra, hoy esta es la semana para arriesgarse en cuanto a lo económico: invierte y serás recompensado. En el amor, es el momento de arreglar ese pequeño rifirrafe con su pareja.

Sagitario

Relájese y disfrute en compañía de sus amigos y familia. Para Sagitario, hoy últimamente se ha estado exigiendo demasiado y la presión puede hacer aparecer más de algún problema.

Capricornio

Luche por sus objetivos, y no se pare ante las derrotas. Para Capricornio, hoy es un día de esfuerzo y persistencia, conseguirá todo lo que se proponga.

Géminis

Es probable que en los últimos meses las cosas no le hayan ido como esperaba, pero no se preocupe, esa mala racha terminará pronto. Para Géminis, hoy trate de ser un poco más optimista y poco a poco verá cómo se soluciona todo.

Piscis

No es justo para los que están a su alrededor que pague sus frustraciones con ellos. Para Piscis, hoy saben que no lo hace con mala intención pero todo el mundo tiene sus límites, no los sobrepase.

Virgo

Hay días que no apetece hacer nada. Para Virgo, hoy hoy es, seguramente, uno de ellos, pues no hay que desmotivarse. Muevase, levántese del sofá y tome la iniciativa.

Escorpio

Hoy tendrás que tomar una decisión importante a nivel laboral, por lo que no te dejes llevar por el primer impulso que te venga a la cabeza. Para Escorpio, hoy cuenta hasta diez antes de lanzarte con tu proyecto de futuro. En el amor, centra la cabeza y escucha a tu pareja. Una buena noticia en vuestra relación está por llegar.

Leo

Se sentirá tenso, por lo que rodearse de buena gente y hacer actividades que le relajen, como el deporte o la lectura.

Acuario

Es momento de hacer un viaje. Para Acuario, hoy lleva tiempo pensando en ello y nunca se acaba de decidir. De un paso adelante.

Recuerda que los horóscopos son sólo indicaciones que lo único que hacen es intentar ayudarte a afrontar tu día con más información. Mañana te volveremos a ofrecer todas las predicciones del día para los distintos signos del zodiaco.