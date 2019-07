Santiago Recio: "Los autores clásicos nos enseñan a vivir bien la vida y el ocio"

El catedrático de Latín y profesor de Alemán en el IES Alfonso II de Oviedo Santiago Recio Muñiz lleva el amor por los clásicos en la sangre. Su padre, Tomás Recio García, fue, como él ahora, catedrático de Latín en el Instituto Femenino de Oviedo y en el Alfonso II, donde ocupó la dirección hasta 1984. Fue el traductor de muchos clásicos del latín al español para editoriales como Gredos o Lumen y el autor de muchos libros de texto, para la enseñanza del latín. Su hijo Santiago sigue la estela que él dejó, empeñado en divulgar el legado de los clásicos.

Es el director del Festival de Teatro Grecolatino Juvenil de Gijón, para estudiantes, que el año que viene celebrará su 25 aniversario, y dentro de un par de días, el jueves, recibirá en Madrid la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, de manos de la ministra de Educación, Isabel Celáa y en premio a su dedicación, a la docencia y a las letras.

"Los autores clásicos nos enseñan a vivir bien la vida y el ocio", declara el catedrático asturiano al reflexionar sobre la vigencia de las obras de Sófocles, Homero, Virgilio o Plauto.

Santiago Recio discrepa de quienes sostienen que los relatos clásicos son aburridos. Cuenta que tiene pocos alumnos, pero que los conocimientos que adquieren con el estudio del Latín los vinculan fácilmente con las series de televisión, los cómics y otros asuntos similares y cotidianos. Santiago Recio demuestra lo emocionante que pueden resultar los clásicos leyendo en alto un pasaje de "Las troyanas", en un ejemplar de la colección escolar que él coordina para la editorial KRK y en la que colaboran infinidad de colegas.

"Los profesores de clásicas somos rara avis, muy vocacionales", admite. Echa de menos profesores como los de antaño. Dice que su vocación se la debe, en casa, a su padre y en la Universidad a José Luis Moralejo, al que considera su maestro y en el que reconoce una erudición y una calidad humana excepcionales. Ahora, explica, "hay profesores con muy buena formación, que se han abierto a otras disciplinas complementarias, como el griego moderno, el teatro, o se especializan en cuestiones como las danzas griegas..., pero es otra cosa".

En su forma de ejercer la docencia Santiago Recio también tiene preferencia por las maneras "clásicas". "No me gusta que me interrumpan en clase, considero que si tengo algo interesante que decir tienen que estar callados. Procuro llevarles lo más exquisito, es cuestión de ser respetuoso con los chicos; no soy de llegar con las manos en los bolsos. Y me siento uno de ellos", afirma. Confiesa que disfruta retando a los estudiantes a encontrar ciertas enseñanzas en internet, para demostrarles que no todo está en la red y que muchos de los contenidos que aparecen en ella son erróneos.

En el teatro Jovellanos de Gijón, al que lleva ligado los 25 años de Festival, declara haber "encontrado sensibilidad, respeto y confianza en mi propia persona". A lo largo de la historia del certamen han pasado por él, para asistir a alguna de las funciones, noventa mil alumnos asturianos. Hace unos meses, Santiago Recio recibió un diploma, una corona de laurel y una máscara de Dioniso en teatro gijonés, en un acto de reconocimiento a sus 24 años al frente del Festival.

Santiago Recio habla de "lo sugestivos" que resultan los textos clásicos. Muestran, dice, "otra forma de concebir al ser humano", muy distinto a la que luego extendió el cristianismo. Los autores clásicos, dice, "nos resultan cercanos cuando hablan de los temas vitales y de política", y cuenta como leyendo una traducción del libro "La conjuración de Catilina" de Gaston Boissier, firmada por Francisco Rodríguez Menéndez, quedó sorprendido por las similitudes entre aquel acontecimiento histórico y el conflicto catalán.

Si tuviera que recomendar algún texto para hacer un primer acercamiento a los clásicos, el catedrático asturiano apostaría por las biografías. Entre ellas cita las "Vidas paralelas" de Plutarco y "La vida de los emperadores", de Suetonio. Para quienes además quieran ahondar en el arte clásico, aconseja la lectura de "La Historia del Arte" de Ernst Gombrich.