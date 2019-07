Arturo Fernández se lleva su última gran ovación

Con sonoros aplausos a la llegada del féretro. Con mayor ovación, si cabe, a su salida del templo.

Gijón rindió ayer un gran tributo al actor, empresario y productor Arturo Fernández, fallecido el jueves en Madrid a los 90 años. Todos querían despedirse del que fuera el galán del espectáculo en España, hombre trabajador, embajador de Asturias por donde iba y de un buen carácter que le hizo ganar muchos amigos y más aún admiradores.

Por eso la parroquia de San Pedro, en plena bahía gijonesa, recibió los restos mortales de Arturo Fernández con la iglesia llena y mucha gente en la explanada del Campo Valdés dispuesta a sumarse al homenaje y acompañar a la familia en un funeral que dio comienzo a las cinco de la tarde. Los tres hijos del difunto, María, Arturo e Isabel; sus nietas mayores, Sandra y Clara; su yerno Manuel Balbuena, y la mujer de Arturo Fernández, la ovetense Carmen Quesada, compañera del difunto durante casi 40 años, así como su primera esposa y madre de sus hijos, Isabel Sensat, no dejaron de recibir condolencias.

Gabino de Lorenzo: "Perdí a mi hermano mayor"



Genaro Alonso, consejero de Educación y Cultura del Principado, estuvo presente en el funeral religioso -donde esta vez no hubo representación del Gobierno municipal gijonés- y expresó sus respetos por "un trabajador infatigable de la escena que siempre representó a Asturias dentro y fuera de la región. Admiré siempre en él su capacidad de trabajo, su coherencia, su saber estar, su elegancia y su entrega al teatro que fue su pasión. Lo admiraba. Hacía un año le entregamos un premio y tuve ocasión de felicitarle por su trabajo" comentó a su llegada a Gijón.



Muy afectado se mostró el exalcalde de Oviedo Gabino de Lorenzo, amigo íntimo del fallecido. De Lorenzo aseguró que con la muerte de Arturo Fernández ha perdido "a mi hermano mayor". Sabedor de su difícil estado de salud en los últimos meses, De Lorenzo relató que "en los últimos momentos me dio la mano y me llamó hermano". Respecto a la trascendencia del personaje, el exalcalde de Oviedo no dudó en comenar que "Asturias ha perdido a un hombre que defendió a esta región allá donde fue. Y la escena española también ha pedido mucho. Es hora de que se reconozca el grandísimo actor que fue Arturo Fernández".

Durante el oficio religioso, que presidió el sacerdote Silverio Zapico por ser amigo de la familia y párroco de la iglesia de la Resurrección a la que pertenecía la familia del actor, se pusieron de manifiesto muchas de las cualidades de Arturo Fernández. Zapico recordó a aquel "chavalín" que se fue "de su querido Gijón tan solo con una maleta y que creó escuela en aquellos que le rodeaban". "Fue tan buena gente que ayudó a otros a ser mejores Recuerdo que Arturo decía: 'La vida me ha tratado muy bien, como yo le he tratado bien a ella'", contó el párroco. También alabó el trabajo al que se dedicó con ahínco el fallecido: "su labor, ser espejo de otros y hacer felices a otros, no es cosa desdeñable hoy en día". Le definió como un padre entrañable, un abuelo entregado y un hombre generoso con todos los que le rodeaban. Por eso le dedicó una sentencia: "Querido Arturo, nunca vas a morir. Seguirás brillando en otro escenario".

Por parte de la familia, el yerno de Arturo Fernández, Manuel Balbuena, marido de su hija menor Isabel, agradeció a todos el apoyo dado en momentos tan duros y quiso expresamente incluir en el círculo familiar de Arturo Fernández, a la primera esposa Isabel Sensat, presente en la iglesia, sentada en el segundo banco tras la viuda y sus hijos. Sensat estaba arropada en esos momentos por Gabino de Lorenzo y su mujer y de ella dijo su yerno que "le ha acompañado toda la vida". Manuel Balbuena se definió como "un gran admirador de Arturo, con quien he tenido la suerte de compartir muchos y buenos momentos".

Terminaba el oficio religioso y no podía dejar de sonar el "Gijón del alma", himno permanente de la ciudad que tanto quiso Arturo Fernández. Cuando el féretro era conducido al coche fúnebre, para su traslado al Cementerio gijonés de Ceares, en la plaza sonaron de nuevo los aplausos y varios gritos al aire: "Hasta siempre, chatín".