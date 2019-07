Horóscopo del día 6 de julio de 2019

En este artículo te contamos las predicciones del horóscopo de hoy sábado 6 de julio de 2019 para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en nuestra página de horóscopos. Cada mañana actualizamos las predicciones para que no te pierdas ningún día el resultado de lo que dicen los astros. Por lo demás esperamos que tengas un buen día.

Libra

Estos últimos días han sido algo complicados a nivel sentimental. Para Libra, hoy es mejor que se tome un tiempo para conocerse mejor y calmar sus emociones.

Virgo

No se deje invadir por la tristeza: mire a su alrededor y sabrá encontrar las cosas a las que aferrarse. Para Virgo, hoy no está todo perdido, ni mucho menos.

Capricornio

Los próximos días, su vida se llenará de éxitos. Para Capricornio, hoy aproveche esta fuerza del destino para hacer planes con amigos e incluso para retomar amistades olvidadas.

Sagitario

Debería pensar más en su futuro y en lo que quiere hacer en vez de centrarse tanto en vivir el presente y disfrutar. Para Sagitario, hoy hay tiempo para todo pero no debe descuidar sus prioridades.

Tauro

Este mes se presenta favorable en todos los ámbitos de su vida. Para Tauro, hoy aproveche esta buena racha para hacer algo nuevo o vivir alguna aventura. Debe arriesgarse de vez en cuando.

Cáncer

Su relación no pasa por el mejor momento. Para Cáncer, hoy hay que tener detalles. Es importante no dejarse llevar por la rutina. Tampoco con los amigos. Haga esa llamada que tiene pendiente.

Escorpio

No permita que nadie tome las riendas de su futuro. Para Escorpio, hoy sólo usted es la persona indicada para tomar decisiones de ese calado. En el amor, sea consciente de lo afortunado que es.

Aries

Nada parece indiciar que la relación con su círculo amistoso vaya a recuperarse del profundo bache en el que se encuentra. Para Aries, hoy es el momento de cambiar de aires y buscar personas nuevas.

Géminis

Hoy debe mirar un poco más por usted: mirarse al espejo y sentirse guapo/a y a gusto consigo mismo/a. Para Géminis, hoy en su autoconfianza está la clave del éxito.

Acuario

Surgirá un problema ético en el terreno profesional, pero irá por buen camino en la prosecución de sus objetivos. Para Acuario, hoy en el aspecto amistoso es muy posible que alguien no comparta su criterio. Mejoría patente en su vida familiar y sentimental.

Leo

El día estará plagado de momentos desafortunados. Para Leo, hoy no se deprima por ello, todos los días tiene un fin. En el amor, no se aleje demasiado de su pareja o si no ella lo interpretará como un mal gesto.

Piscis

Aunque ahora mismo no esté buscando el amor, cuando se le presente una oportunidad no debe desaprovecharla, pues puede que no se vuelva a repetir y que esté dejando pasar a una persona muy especial.

Esperamos que el día de hoy te vaya muy bien y que nuestras predicciones del horóscopo te puedan servir para afrontar mejor la jornada en todos los aspectos.