El multitudinario adiós de Asturias a su chatín

Arturo Fernández, el chatín de la Puerta de la Villa, donde se crió frente al viejo Asilo Pola, el primer galán de los escenarios españoles durante décadas, ya es historia en Gijón, donde ayer una multitud (más de 7.000 personas entre las cuatro y cuarto de la tarde y las diez y media de la noche) acudió al teatro Jovellanos, en el paseo de Begoña, para dar su último adiós a "una referencia de la escena española, un gran actor, con una trayectoria dilatada llena de éxitos y muy vinculado a Asturias, cuyo nombre paseó por todos los escenarios", en palabras de Javier Fernández, presidente en funciones del Gobierno del Principado.

El féretro con los restos mortales de Arturo Fernández, acompañados por su viuda, Carmen Quesada, llegó al teatro Jovellanos poco después de las dos y media de la tarde procedente de la capital de España. Por la entrada del coliseo municipal que da a la calle de Covadonga, frente a los jardines de Begoña, el ataúd fue llevado al escenario que Arturo Fernández pisó tantas veces. La última el 3 de septiembre de 2017 con la obra "Alta seducción". Entre los años 2004 y 2017 el actor hizo cincuenta representaciones en el coliseo municipal, con una afluencia de más de 31.000 espectadores.

En el centro del escenario, con fondo negro, el féretro fue colocado con una bandera de España encima (por expreso deseo de la familia del actor). Al fondo, las banderas oficiales de la Unión Europea, de España, de Asturias y de Gijón y un retrato del actor vestido de sport.

Más de una treintena de coronas y ramos de flores cerraban por detrás el lugar donde Arturo Fernández recibió el cariño de miles de gijoneses y asturianos. Entre las coronas las había de los ayuntamientos de Gijón (que le nombró hijo predilecto en 1994), de Oviedo (hijo adoptivo en 1998), de Marbella (donde solía veranear), del teatro Jovellanos, del Real Sporting de Gijón y del Atlético de Madrid, entre otras. Desde varias horas antes de las cuatro y cuarto de la tarde, cuando se guardó un minuto de silencio en su memoria delante de la fachada del Jovellanos, decenas de personas ya aguardaban el momento para poder entrar en el teatro y algunas velas quedaron depositadas debajo de uno de los carteles del coliseo, con sendas fotografías del actor vestido de esmoquin.

Tras la apertura de las puertas del teatro Jovellanos empezaron a pasar por delante del féretro cientos de personas. La cola llegó, a lo largo de todo el paseo de Begoña, hasta las proximidades de la iglesia de los padres carmelitas. "Si ha habido alguien que ha llevado a Asturias y Gijón como bandera ha sido él", afirmó del actor su hijo Arturo Fernández Sensat, en un encuentro con los periodistas para agradecer al Ayuntamiento de Gijón que pusiera a disposición de la familia lo necesario para instalar la capilla ardiente. Y como "abrumadoras" calificó el hijo varón de Arturo Fernández las muestras de cariño en Gijón, una ciudad de la que "él nunca se fue".

Al minuto de silencio previo acudieron la alcaldesa de Gijón, Ana González, y los portavoces y varios concejales de cinco de los siete grupos políticos del Ayuntamiento de Gijón (faltaron Izquierda Unida y Podemos). "Es un día muy triste para Gijón y para el mundo del espectáculo", afirmó la regidora tras ese minuto de silencio, que finalizó con una gran ovación. "Su ciudad quiere rendirle un homenaje y acompañar a su familia, de ahí que abramos las puertas del Jovellanos, un teatro que quería profundamente y al que le gustaba venir todos los meses de agosto para estar en su ciudad y con su gente", señaló Ana González. "Fue un profundo gijonés que llevó el nombre de Gijón por todos aquellos sitios donde actuó con verdadero orgullo y siendo verdaderamente un embajador de esta ciudad", continuó la regidora.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, también acudió al teatro Jovellanos "a despedir a un español ilustre, un asturiano ilustre y a un ovetense en adopción. Un personaje irrepetible para mí, un gran actor que puso Asturias en el mapa nacional e internacional también y le recordaremos siempre con mucho cariño".

La escritora y periodista María Teresa Álvarez calificó a Arturo Fernández como "un caballero galante tanto dentro como fuera del escenario" y consideró su fallecimiento "una pérdida dolorosa e inesperada", mientras que, en opinión del rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, "fue una figura muy importante, sobre todo como embajador de Asturias y de Gijón. Tuvimos la oportunidad de darle un premio hace dos años, los de Asociación Iberoamericana de la Comunicación, y la verdad es que yo hasta entonces no lo conocía personalmente, pero en el trato se le veía muy cercano. Tenemos mucho que agradecerle".

Compañeros del actor de la escuela de los Hermanos de La Salle recordaron una anécdota escolar con Arturo Fernández que acabó dando lugar a un mote. En la escuela había una parra que trepaba por una pared, pero de la que los frailes nunca llegaban a coger uvas porque siempre desaparecían cuando iban madurando. "Arturo decía que eran los pájaros, pero en una ocasión que un fraile decidió observar lo que pasaba, lo que descubrió era que Arturo se las comía". Desde entonces muchos compañeros pasaron a llamarle "Arturo pajarito"

Por su parte, Félix Bravo, pintor y gran amigo de Arturo Fernández, recordó del actor que "cada vez que podía me llamaba para preguntarme sobre mis exposiciones y cuando empezaban allí estaba él".

Gerardo Alexandre, gijonés de 67 años, acudió al Jovellanos "a mostrar mis respetos, porque Arturo siempre defendió mucho a mi ciudad. Influyó mucho a generaciones como la mía y trabajó hasta el último momento sin meterse nunca con nadie".

"Único e irrepetible"

Enrique Rodríguez, pianista jubilado de 78 años, salió muy emocionado del coliseo gijonés. "Vivía justo al lado de él, en la Puerta la Villa, cuando los dos éramos unos críos. Ya el año pasado le eché de menos porque no se le veía por el muro de San Lorenzo como antes. Siempre me saludaba con su 'chatín', aunque muchas veces no te conociese de nada, porque a él todo el mundo le caía bien".

"Era único e irrepetible, porque la edad que tenía y estar trabajando hasta hace tres meses es increíble y, además, con esa naturalidad y espontaneidad, como si tuviera treinta años menos. No habrá otro igual que él", señalaba a las puertas del teatro de Begoña Jesús Fernando García, vecino de Gijón de 62 años.

"Para mí era un hombre muy cariñoso. La última vez que le vi, aquí en el Jovellanos, me dijo: 'Hasta la próxima, chatina'. Espero que todo el mundo se acuerde de lo grande que fue", afirmaba una de sus amigas, vecina de la avenida de la Constitución, Isabel Urdangarín, también muy emocionada.

Hoy será otra jornada de pésames en su Gijón natal. El funeral de cuerpo presente se oficiará, a las cinco de la tarde, en la iglesia de la Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol, en el Campo Valdés. Tras el oficio, los restos mortales del actor serán inhumados en el cementerio municipal de Ceares.