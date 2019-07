Félix J. Palma: "La razón intenta espantar los monstruos que elabora nuestro subconsciente"

Félix J. Palma demuestra en su nueva novela, "El abrazo del monstruo", cómo mantener atrapado al lector desde el principio sin soltarlo hasta el final. Otro ejemplo del maestría e imaginación del rey español del escalofrío.

¿El relato es la mejor escuela para un escritor cuando se lanza a distancias largas?

Creo que eso depende del tipo de novela que quieras escribir. En mi caso, mis novelas participan de una estructura muy similar a la de mis cuentos. Me gusta que sean artefactos precisos, mecanismos de relojería donde cada engranaje resulte imprescindible, y que todos trabajen en la misma dirección, hacia ese final sorpresa que hará que el lector pierda pie. Y eso, sin duda, lo aprendí durante diez años escribiendo cuentos.

¿"El abrazo del monstruo" lo buscó o le llegó?

Una mezcla de ambos. Hay un juego que se usa mucho en los talleres literarios para vencer el bloqueo creativo que consiste en preguntarse: "¿Qué pasaría sí€?". Y en esos puntos suspensivos puedes poner cualquier cosa que se te ocurra, como por ejemplo: ¿Y si un escritor escribe una novela sobre un terrible psicópata con un malvado plan, que al final no puede completar porque la policía se lo impide, y escapa de su novela para terminarlo en la realidad, con el autor como víctima? Esa pregunta la fui perfeccionando, hasta dar con la semilla germinal de la novela.

¿Una novela con muchas páginas puede renunciar a la precisión o se la impone?

Como te decía antes, en mi caso la precisión es fundamental. Reconozco que en alguna novela me he dejado arrastrar por el torrente narrativo, pero creo que en "El abrazo del monstruo" no sobra nada, pese a sus más de setecientas páginas. Aunque es solo una opinión, y además, la del autor. Habrá que escuchar a los lectores.

¿Algún día se reconocerá a Stephen King como el gran escritor que es, sin etiquetas?

A mí me gustaría, pues muchas de sus obras, que leí en mi adolescencia, despertaron en mi el sueño de ser escritor. Y no soy el único al que King ha inspirado. Algo que no hacen escritores mucho más reconocidos.

Thriller con toques fantásticos. ¿O relato fantástico con toques de thriller?

Lo primero. De hecho, si no fuera por esas pinceladas fantásticas no la habría escrito. Creo que soy incapaz de escribir algo que no tenga ese componente, aunque sea en pocas dosis, como es el caso.

¿Se inspira, como King, en sustos u obsesiones propias?

Sí, aunque estas casi nunca son el detonante. Más bien aparecen cuando me pongo a construir la trama, a desarrollar la idea. Creo que es inevitable que sean nuestros gustos y obsesiones las que moldeen nuestras historias.

¿Sería, al margen del "parentesco", un director adecuado Brian de Palma para su historia?

Sí, o Shyamalan, aunque no haya parentesco alguno. Ambos podrían sacarle mucho partido a la novela, incluso perfeccionarla.

¿En qué áreas de la escritura se siente fuerte y en cuáles anda con pies de plomo?

Bueno, es algo que de nuevo tendrían que decir los lectores. Creo que tengo un poder fabulador bastante decente, y lo que más me cuesta es dibujar personajes creíbles, cuyas reacciones resulten lógicas al lector. Me esfuerzo en mejorar eso novela a novela.

¿La búsqueda de giros inesperados se ha convertido en algo previsible?

Me temo que sí. Algunos giros, de tan usados, ya se han vuelto clichés. Por eso, quienes recurrimos a las vueltas de tuerca tenemos que convertirnos en verdaderos malabaristas de las tramas. A mí me encanta engañar al lector, pero no a cualquier precio. Hay que engañarlo honestamente, sin sacarnos conejos de la chistera en el último momento. En definitiva, hay que respetar su inteligencia, y aún así, tratar de engañarlo.

¿Cómo construye los personajes para que parezcan personas?

Es lo que más me cuesta, pues requiere un continuo ejercicio de empatía. Para mí es agotador.

¿Prefiere lectores impacientes o expectantes?

El lector impaciente tiene gran culpa de que hoy se prime más la historia que la escritura. La prosa del autor, si está mínimamente elaborada, a veces supone un estorbo para quienes quieren ir al grano. Como lector, yo disfruto de una buena escritura tanto como de una buena historia. Y como autor, trato de que mi prosa tenga valor en sí misma, que no sea simplemente un vehículo para contar algo. Si bien es cierto que tenemos que ajustar nuestra prosa al género en que escribamos.

¿El sueño de la razón crea monstruos?

Creo que la razón es quien intenta espantar los monstruos que elabora nuestro subconsciente, no siempre con éxito.

¿Apunta sus pesadillas?

Por suerte, tengo pocas. Y de lo más insulsas. No merecería la pena. No sabes cómo envidio a esos escritores que dicen que algunas de sus obras surgen de un sueño que tuvieron.

¿Le gusta tirar del hilo o deja que el hilo tire de usted?

Tiro del hilo, si con ello te refieres a que planifico mis historias.

¿Todos podemos ser víctimas de la maldad adquirida?

Creo que sí, como demuestra mi novela, donde cuesta encontrar un personaje que no sucumba al mal, aunque sea el mal con minúscula. Quien este libre de pecado€

¿El monstruo nace o se hace?

Creo que ambas cosas: puede hacerse en las condiciones favorables, o se puede nacer con el alma ya anegada de maldad. Si te das cuenta, en mi novela hay dos monstruos: uno de ellos es producto de sus circunstancias, y el otro lo es por defecto.

¿Cómo se lleva con su ego?

Creo que los escritores tenemos un ego bastante grande, por mucho que intentemos disimularlo. Cada una de nuestras obras no solo es un artefacto narrativo, si no un pedazo de nuestra alma expuesto a la luz, pues contiene nuestra manera de ver el mundo, nuestros gustos, nuestros anhelos, mucho de lo que somos€ Cuando alguien critica negativamente nuestro trabajo no es como si criticara, por ejemplo, una tarta que hubiéramos hecho. Critica un poco nuestra personalidad. Por eso algunas críticas nos escuecen en el alma. Pero por otro lado, un ego bien alimentado me parece un escudo imprescindible contra los muchos sinsabores de nuestro trabajo. Creo que yo no habría llegado donde estoy, sea cual sea ese sitio, si no hubiera contado con una incombustible fe en mí mismo.

Ahora que tiene éxito, ¿en algún momento pensó en tirar la toalla?

No, jamás, y lo digo de verdad. Quería ser escritor y sabía que no iba a parar hasta conseguirlo. Rendirse no era una opción.

Le compro la fórmula de su éxito.

Y luego me la revendes, porque yo la desconozco. El éxito de "El mapa del tiempo" me pilló por sorpresa. Y la verdad es que si hubiera escrito una novela pensando en obtener el éxito, jamás hubiese escrito El mapa del tiempo.

Como profesor de escritura literaria, ¿qué reprocharía o corregiría a Félix Palma si fuera su alumno?

Probablemente la puntualidad€ Fuera de bromas, me corregiría los escesos estilísticos y las sobreexplicaciones y mil cosas más que me corrijo cada tarde, al repasar lo escrito por la mañana. Nada sale perfecto a la primera.