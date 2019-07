La "Mascarada" de Valle engancha en Gijón

La celebración del 146.º aniversario del nacimiento del pintor asturiano Evaristo Valle fue el motivo elegido para presentar ayer el el museo gijonés que lleva el nombre del artista la obra 'Mascarada en Cimadevilla'. "El cuadro es la bisagra entre la manera en que Valle trata el carnaval en la década de 1910, el sentido de la sardina, esas escenas del carnaval digamos más burgués, más burocrático, con luego el tipo de carnavalada que va a hacer a partir de los años 20 en adelante", detalló Greta Piquer, doctora en Historia del Arte y responsable de la presentación realizada ayer en las instalaciones de Somió. Y entrando más en profundidad en la obra señaló que la "Mascarada" de Valle muestra una predisposición al movimiento, dejando de lado, un poco, la perspectiva. "Digamos que sería el cuadro justo entre esas dos tendencias", apuntó la doctora.

En ocasiones, las obras de arte desaparecen durante unas décadas, tal vez porque son compradas por particulares y, en esos momentos, solo se tiene noticia de ellos a través de la información publicada en los periódicos de la época. Precisamente ese fue el caso de "Mascarada en Cimadevilla", aunque esto puede llevar a confusión, tal como recordó Greta Piquer: "se ha llegado a confundir, en descripciones que a veces hace la prensa, de un grupo de borrachos bailando en la dársena con un perro".

Y de vuelta a la actualidad, la curiosidad generada ante la exhibición pública del cuadro y los colores de la obra fueron los argumentos que reunieron ayer a varios curiosos en el Museo. Fue el caso de Rosa María Fernández y Manuel Arango. "Es el pintor que más me gusta de los nacidos en Gijón", confesó él.

La importancia de Evaristo Valle para la ciudad, y para Asturias en general es, cuanto menos, destacable. La historiadora Gretel Piquer consideró que es porque, a pesar de haber estudiado en París, regresó al Principado, dando a conocer las tendencias europeas a los asturianos. "Es quien realmente trabaja la vanguardia desde dentro", puntualizó la experta para después añadir que "tanto él como Piñole son los introductores de esa modernidad del siglo XX en Asturias".

En los cuadros de Valle existe una crítica que no es común. Incluso dentro de estas corrientes artísticas de las primeras décadas del siglo pasado se produce un cierto retroceso, "una exaltación hacia lo regional", aclaró Piquer, algo que no se muestra en los cuadros del gijonés, ya que "no se muestra tanta asturianía como crítica".