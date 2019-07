Un antiguo seminarista hecho a sí mismo como artista y que vivió ajeno al mundo

José Manuel Legazpi (Bres, Taramundi, 1943) fue un antiguo seminarista que se hizo a sí mismo como artista, en un aprendizaje personal a impulsos de su propio interés y su facilidad expresiva. Tomó distancia del mundo y confesaba que "lo que me ofrece la sociedad no me interesa un pijo". En 2011 resumió su trayectoria en LA NUEVA ESPAÑA en lo que ahora podría tomarse por su colofón vital: "No considero que haya tenido un pasado y que vaya a tener un futuro. No renuncio a lo que fui: soy uno de 35 y uno de 60. Asumo lo que pintaba entonces y no me arrepiento más que del daño que pueda haber hecho al prójimo y de por quién me dejé acompañar, porque se tergiverse o se le puedan añadir intenciones que no había. En mi naturaleza están el error y el acierto: asumo todo lo que hice solo. La vida es un estado y no la miro cronológicamente".

En el relato de su vida, el paso por el Seminario constituye un largo capítulo. "A los diez años y medio me mandaron a Covadonga, donde pasé los dos primeros cursos. Estaba prácticamente todo el año. Separarme del núcleo familiar, donde me sentía vigilado, me parecía una aventura". Fue una oportunidad para trabajar su propia individualidad y afianzar una inclinación incipiente hacia el arte. "Podía diluirme entre 200 chavales. Nunca me creí demasiado el Seminario. Vi las orejas al lobo cuando ya tenía que tomar la órdenes y puse pies en polvorosa. Nunca fui ejemplar, me echaron dos veces", narraba. "Había permisividad conmigo porque dibujaba bien. La sociedad civil era restrictiva: tenía que bajar la vista cuando hablaba con un mayor, mientras que en mi habitación del Seminario pintaba, tocaba la guitarra, hacía cafés, escribía, hacía de todo". Superó lo que el aprendizaje del sacerdocio llevaba aparejado "no creyéndolo y organizando una vida paralela". Su personalidad fue un escudo: "La aureola de artista me protegió. Con el tiempo repudié mucho eso. El artista payaso, Dalí, muy favorecido por la dictadura".

A partir de una manifiesta facilidad expresiva, José Manuel Legazpi comenzó con el "impresionismo y expresionismo, paisaje, figura. Luchaba con el oficio, que aprendí solo y no me costó demasiado". Después sería artista viajero, hasta que a los 32 años "me planteé en serio dedicarme más a la pintura que al vagabundeo". En esa trayectoria de aprendizaje hubo un hito importante. " A los 17 años visité el Museo del Prado, vi dos salas,Velázquez y Goya, y salí fuera. Fueron dos horas, pero me dio tal angustia que tardé dos años en volver a pisar el Prado. Los que vacilábamos de ir de modernos decíamos que lo importante no eran los antiguos, ni Velázquez, pero cuando lo vi me dejó sin resuello. En los años de viaje hice mucho París. Aquí estábamos con el informalismo, la revisión formal, cuando en Francia se daba por agotada porque plantaba cara a la revisión conceptual".

Su estudio en San Esteban de las Dorigas, en Salas, encontró el mejor refugio. "No escapé de nadie. No soy un sociópata, pero las propuestas de la sociedad dejaron de interesarme. No me siento subordinado a la sociedad tribal. También me separé de la política: soy de izquierdas, no político. No me interesa mi clasificación en la sociedad. No me interesa que nadie que no sea artista me haga propuestas artísticas, ni políticas artísticas ni culturales dirigistas porque es el artista el que tira del carro del arte. No me interesa ni el fútbol. Lo que me ofrece la sociedad no me interesa un pijo", reflexionaba en la larga entrevista de hace ocho años.