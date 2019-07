El llamativo cambio que va a hacer Ikea a la hora de conseguir sus muebles

Ikea se ha convertido en un gigante de referencia a la hora de decorar el hogar. Su iniciativa de llevar el orden en casa como bandera y de tratar de economizar el espacio que se tiene al máximo posible utilizando muebles de vanguardia (en este enlace te mostramos el mueble de Ikea que se ha descatalogado en España y que tendrás que ir a comprar a Portugal) y de diseño a cautivado a millones de usuarios a lo largo y ancho del planeta.

Ahora, la multinacional sueca ha ideado un nuevo sistema para adquirir los muebles que pretende revolucionar sus comercios y la forma que tenemos de adquirir sus muebles, tan demandados (en este enlace te hablábamos de la fecha de vuelta a las tiendas de la colección de Ikea más esperada y agotada desde hace semanas). La empresa ha anunciado que está dispuesta a probar un sistema de alquiler de muebles, lo que supone la creación de un nuevo modelo de negocio, tal y como adelantaba el diario "Financial Times".

Bajo esta iniciativa, Ikea plantea alquilar muebles, sobre todo de oficina, sin descartar el ampliarlo a cocinas. Después de que se cumpla el tiempo estipulado en el contrato de alquiler, los clientes devolverán los muebles para su posterior reciclaje y la posibilidad de alquilar un nuevo producto. "Trabajaremos juntos con socios para que puedan alquilar sus muebles y, cuando finalice el período de arrendamiento, se devuelvan y podrían arrendar otra cosa", ha señalado el director ejecutivo de Inter Ikea, Torbjorn Loof, quien ha apuntado que el objetivo es prolongar el ciclo de vida de los productos, ya que, posteriormente, tras el alquiler, en lugar de desecharlos, la compañía podría restaurarlos y venderlos".

Pero esta no es la única novedad que ha anunciado el gigante sueco. Según Financial Times, la empresa también se está planteando el lanzar su propio negocio de repuestos. La finalidad de esta iniciativa es que los clientes puedan encontrar con facilidad accesorios como tornillos o bisagras de muebles que ya no se encuentran disponibles en las diferentes tiendas de la marca.

La multinacional ha triunfado en todo el mundo también gracias a su iniciativa de "móntalo tú mismo" (en este enlace te hablábamos de las instrucciones para montar un producto de Ikea para el baño que triunfan en las redes). Además, también cuenta con un sistema de alertas cuando detecta que alguno de sus muebles tiene una incidencia grave que puede afectar al usuario (en este enlace te hablamos del producto que Ikea está retirando de sus tiendas y que está pidiendo a los clientes devolver "para su total reembolso").