Un hombre mata a su mujer en Elche diez días después de que pidiese la separación

"He hecho lo que tenía que hacer", con estas palabras se dirigió a un vecino el autor confeso del crimen machista de María Asunción (M.A.P.I.), ocurrido ayer a primera hora de la mañana en el aparcamiento del inmueble en el que habían convivido juntos los últimos años, en el populoso barrio de Altabix en Elche (Alicante). La pareja tenía dos hijos, de 17 y 21 años, e inició 11 días atrás los trámites de separación ya que desde hace días no convivían juntos, tal y como señaló ayer la subdelegada de gobierno, Araceli Poblador. En cambio, otras fuentes aseguran que desde hace una semana el hombre, de 50 años, había abandonado la casa y al parecer todavía no habían presentado los papeles del divorcio en los juzgados.

A tenor de la propia declaración del asesino confeso, todo lo ocurrido ayer fue premeditado. De hecho sorprendió la frialdad con la que minutos después del crimen se dirigió a los agentes que iban a arrestarlo. El asesino confeso, P.M.C., esperó a su mujer dentro del estacionamiento porque tenía en su poder un mando a distancia del garaje. Justo a primera hora de la mañana María Asunción se había levantado pronto como todos los sábados para dirigirse a su trabajo como limpiadora en una gran superficie comercial, y en ningún momento sospechaba que él pudiera estar esperándola en el interior del garaje subterráneo del bloque de pisos, donde ambos han estado residiendo desde hace más de dos décadas. Aunque la investigación sigue abierta, se ha confirmado que la mujer recibió varias puñaladas en el torso y heridas defensivas en las manos y alguna en el cuello fruto del forcejeo por salvar su vida.

La mujer finalmente cayó al suelo prácticamente muerta mientras su agresor salía a la calle con las manos ensangrentadas, dirigiéndose al propietario de un bar próximo que iba a abrir, y a quien le confesó lo que había hecho, siempre según fuentes próximas a la investigación y testigos presenciales.

El hombre llamó con rapidez al servicio 112 e instantes después acudió una patrulla de la Policía Local, que fue la que procedió a su detención, dándose aviso de forma simultánea al servicio de ambulancias del SAMU. Durante cerca de una hora intentaron reanimar a la víctima sin conseguirlo. Sobre las 8.30 fallecía a causa de las heridas que presentaba en órganos vitales, aunque la autopsia que se le practicará determinará la causa del fallecimiento.

Mientras la tragedia sucedía en el aparcamiento, uno de los hijos dormía en la vivienda y el otro se encontraba esa noche fuera de casa. Después del crimen acudieron al lugar varios psicólogos así como efectivos del servicio de emergencias de DYA (empresa que gestiona el servicio de ambulancias en Elche), que subieron a la vivienda (en la primera planta) para prestar apoyo psicológico, ya que en el piso se encontraba uno de los hijos y al parecer también una de las hermana de la víctima, aunque después se sumaron personas cercanas a la familia que, envueltos en lágrimas, no entendían la situación.

Desde DYA tuvieron además que atender algunos desmayos de personas cercanas a la víctima después de la trágica noticia. Después de la detención por la Policía Nacional, el asesino confeso fue trasladado al hospital donde se le realizó una exploración. Más tarde fue enviado a la comisaría donde permanecerá hasta pasar a disposición judicial, y el arma blanca, un cuchillo, está intervenida.