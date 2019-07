Horóscopo de hoy 16 de julio de 2019

El horóscopo de hoy martes 16 de julio de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayúdate a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Virgo

El día de hoy estará marcado por su buena manera de llevar sus responsabilidades. Para Virgo, hoy será premiado por ello, y su humor mejorará notablemente.

Sagitario

Ponga orden en sus relaciones. Para Sagitario, hoy valore y reflexione acerca de aquellos que le rodean. En el trabajo, esfuércese al máximo para conseguir sus objetivos.

Aries

La alineación de los astros favorece hoy la vida sentimental. Para Aries, hoy no emprenda ninguna empresa arriesgada. Es mejor ahorrar para el futuro. Llame a algún amigo que tenga olvidado.

Cáncer

Quizás hoy el día no haya empezado con muy buen pie. Para Cáncer, hoy debe tener una actitud positiva, al final del día todo cambiará.

Géminis

Déjese llevar por su sentido práctico en sus negociaciones profesionales y conseguirá hoy notorios avances. Para Géminis, hoy reserve su toque personal para las horas nocturnas, cuando alegría y amor brillarán con luz propia.

Piscis

No es un buen período para tu signo. Para Piscis, hoy no invierta dinero, mantenga la estabilidad entre sus amistades y no desgaste su relación con su pareja.

Acuario

Cuidado con las decisiones que tome hoy: hay días en los que es mejor pasar desapercibido. Para Acuario, hoy manténgase en segunda línea, procure no destacar y todo le irá aceptablemente bien en otra jornada rutinaria más.

Tauro

No estás acertando en los sentimientos que le muestras a algunas de tus compañías. Para Tauro, hoy a tus amigos y a tu pareja a veces les mandas mensajes confusos. Intenta ser más claro para que no haya problemas. Te has llevado una decepción en tu trabajo pero no debes venirte abajo: hay que aprender para mejorar.

Capricornio

Hoy mejor no salgas de casa. Para Capricornio, hoy si te lo puedes permitir, cierra con dos vueltas la puerta y ni te quites el pijama. Sería un error que trataras de solucionar ciertos asuntos amorosos porque todo podría salir justo al revés de lo que pretendes, no quedes con tus amigos porque el estado de ánimo por el que atraviesas podría hacer que te alejas aún más de ellos y hasta que te dejarán de llamar. Tienes que entender que por tú carácter hay veces que eres complicado de aguantar.

Leo

Gozará de un día de extraordinaria positividad. Para Leo, hoy aproveche para reafirmar la relación con su círculo de amigos. ¡Tómese un descanso y vaya a tomar una cerveza!

Escorpio

Uno de tus amigos puede ser la llave para acceder a un mejor puesto profesional. Para Escorpio, hoy aunque acabe salir de una relación, no se hunda, un nuevo amor llegará.

Libra

Parece que su suerte está en su punto álgido. Para Libra, hoy aproveche para exigir derechos en su trabajo, no se deje infravalorar por sus superiores.

Esperamos que el día de hoy te vaya muy bien y que nuestras predicciones del horóscopo te puedan servir para afrontar mejor la jornada en todos los aspectos.