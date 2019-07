El conocido mueble de Ikea que ha sido descatalogado y "no volverá a nuestras tiendas"

Ikea se ha convertido en un punto de referencia a la hora de organizar y ordenar el hogar en todo el mundo. Son muchos los usuarios que eligen este establecimiento gracias a la mezcla de vanguardia en sus diseños, así como la amplia variedad de productos que ofrece y el éxito de su sistema "móntalo tú mismo" (aunque a veces las instrucciones pueden generar motivo de burla, como te contamos en este enlace).



El éxito de muchos de sus muebles contagia a los compradores que acuden a por ese producto que han visto en el catálogo o en la propia casa del algún conocido, lo que que se traduce en que se agoten en tiempo récord (en este enlace te hablamos del mueble de Ikea que se ha agotado y que algunos clientes buscan hasta en Portugal). Sin embargo, la frustración para muchos usuarios llega cuando la propia empresa sueca decide descatalogar alguno de sus productos más famosos. El último caso ha sido el del "mueble de lavabo GODMORGON efecto nogal de 80 cm de ancho está descatalogado y no volverá a nuestras tiendas", tal y como ha confirmado Ikea España a través de su cuenta oficial de Twitter. Un usuario escribió en la red social del pájaro que que estaba buscando concretamente ese modelo, pero que únicamente lo encontraba en "otras dimensiones". Desde Ikea España decidieron contestar al usuario para sacarle de dudas: "¡Por mucho que busques no vas a encontrarlo, Manolo! El mueble de lavabo GODMORGON efecto nogal de 80 cm de ancho está descatalogado y no volverá a nuestras tiendas. En IKEA Málaga hay de 60 cm y de 100 cm. ¿No te encaja ninguno?", escribían desde la cuenta de Ikea España. "Ohh maldición!!! Le tenía echado el ojo desde hace tiempo, y ahora que lo iba a comprar ... Vais a descatalogar GODMORGON efecto nogal en las otras dimensiones. ¡Es para salir corriendo mañana!", contestaba el usuario. La respuesta de Ikea dio a entender que este conocido modelo tiene los días contados en el mercado: "¡Corre a IKEA Málaga y no mires atrás, Manolo!. Ese GODMORGON está a punto de irse para siempre".





Ikea mantiene un control férreo sobre la calidad y el estado de todos sus productos y trata de tener informado a los consumidores para que estén al tanto de todas las novedades (en este enlace te mostramos el famoso mueble que Ikea está retirando de sus tiendas por riesgo de caída: "sentimos estos incidentes"). Además, la multinacional sueca está pendiente de introducir una nueva novedad a la hora de conseguir los muebles , mediante un sistema de alquiler.