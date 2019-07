La bisnieta de Wagner ensalza al tenor asturiano Rodríguez-Norton

Katharina Wagner, bisnieta del compositor Richard Wagner y directora del Festival de Bayreuth, ensalzó al tenor asturiano Jorge Rodríguez-Norton, que actuará en esa edición de la gran cita wagneriana, en vísperas de su inicio. "Le escuché en el 'Tristán' en el Liceo de Barcelona y me pareció auténticamente maravilloso y pensé que podía encajar muy bien en 'Tannhäuser'", explicó Katharina Wagner, que reveló además que, al no tener el número del asturiano, decidió contactar con él vía Facebook para invitarle a participar en Bayreuth. Rodríguez-Norton será el tercer español que cante en el prestigioso festival alemán, tras Victoria de los Ángeles y Plácido Domingo. "No sé por qué ha habido tan pocos españoles en Bayreuth, si es que a mí me encanta España. Quizás sea por el idioma", añadió Katharina Wagner. El Festival de Bayreuth, que se celebra cada año desde 1876, comienza hoy, precisamente con "Tannhäuser".