Los mil rostros de la fábrica de Arnao

La obra de José Zamora Montero, el capataz de la Real Compañía Asturiana que retrató a la totalidad de la plantilla de la fábrica de zinc de Arnao en la posguerra, cobra vida en el Museo de Bellas Artes de Asturias. La gran pinacoteca regional inaugura hoy, a las 19.00 horas, la muestra "El fotógrafo que nunca existió: José Zamora Montero (1874-1953)", comisariada por Alfonso García y Juan Carlos de la Madrid. Una exposición producida por el propio museo que combina las nuevas tecnologías con medios tradicionales, como son las lentes estereoscópicas, para presentar al público asturiano la obra de un fotógrafo hasta ahora desconocido y cuyas instantáneas, en palabras de Juan Carlos de la Madrid, "nos aportan una importante información y además nos emocionan".

Según explicaron los comisarios, autores además del libro "Fotografía, industria y trabajo. José Zamora Montero (1874-1953)", el capataz era un hombre de confianza de la dirección de la fábrica. Por ello, ante la necesidad de elaborar las fichas de los trabajadores, se recurrió a él para que realizara las fotografías de los obreros. "Son lo retratos de un fotógrafo que no era fotógrafo, y de personas que no eran modelos: entraban y salían del tajo", precisa De la Madrid. "Es su obra magna: retrató a la totalidad de la plantilla de la empresa. Un legado de caras y expresiones que no tiene precio", añade Alfonso García.

A partir de este fenomenal corpus, con unos 1.500 retratos, y añadiendo además diversas fotografías realizadas por Zamora Montero de la fábrica y de su vida familiar, los comisarios arman un recorrido en dos etapas. Primero, exploran la vida y la trayectoria profesional de Zamora, con numerosas imágenes de su familia y la exposición de varios objetos. Es en esta sala en la que se incorporan cinco visores estereoscópicos que permiten ver imágenes con un efecto tridimensional.

En la segunda sala, los retratos copan todo el protagonismo, reproducidos en diferentes formatos. Primero, reúnen una selección de diez fotos que sintetizan los distintos roles de la fábrica y las poses de los trabajadores. Además, incorporan una pantalla con decenas de imágenes en pequeño formato. Por último, en la sala se reproduce en bucle un audiovisual, con música original de Rubén Díez. La muestra se completa con una doble "Z" de gran formato, en alusión al apellido del fotógrafo y a la fábrica de zinc, que incluye la reproducción de cerca de 900 imágenes de obreros y que se ha instalado en el patio del palacio de Velarde. La exposición se puede visitar hasta el 6 de octubre.