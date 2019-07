"No hacemos más que quitarles a nuestros hijos obstáculos propios de su edad para que no tropiecen"

Ramírez es licenciada en Psicología con un máster en Psicología Clínica y de la Salud y Doctorado en el departamento de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la Universidad de Granada

Patricia Ramírez puede presumir de una carrera de más de 25 años plagada de éxitos. Está en Málaga promocionando su nuevo libro, Educar con serenidad, que salió a la venta el pasado mes de mayo. En él, apuesta por una educación basada en dinámicas y juegos para mejorar la comunicación entre padres e hijos y cambiar los hábitos educativos del pasado.

¿Por qué deben los padres leer acerca de cómo educar a sus hijos?

Para no repetir modelos de educación que hemos practicado en el siglo XX. Son modelos autoritarios, donde todavía existe el castigo, la comparación con los hermanos, basados en el «aquí mando yo». Eso no fomenta que una persona desarrolle su responsablidad, una sana autoestima, que aprenda a tener argumentos, a ser independiente.

¿Qué aporta este libro a los padres?

Primero aporta una visión de lo que no debemos de hacer o sí y el porqué. Las etiquetas que ponemos a los niños condicionan la visión que tienen de ellos mismos y todos tendemos a comportarnos según esas etiquetas. También aporta muchos ejercicios prácticos para conseguir que a los niños les apetezca obedecer. Fomenta la creatividad en la educación puesto que muchos padres dicen «ya no sé qué hacer», «me tiene desesperada»... Aquí hay muchos juegos y dinámicas para que los niños cambien y obedezcan en lo que tienen que obedecer.

¿Usted las lleva a cabo?

Trato de llevar una vida muy coherente con lo que predico. Tengo cuatro adolescentes de 19, 17, 15 y 14 años y me he divertido educando. Me habré equivocado muchas veces, pero he sido muy paciente, respetuosa con los tiempos y su forma de ser, he tratado de escuchar y empatizar, aunque también he puesto límites. He disfrutado mucho y lo sigo haciendo.

¿Cómo llegó usted a plantearse esas dinámicas?

Con 25 años de consulta en los que pasan muchos padres y muchos hijos. Como a mí lo que me gusta es hacer la psicología fácil y no solo decir a los padres qué tienen que decir, sino cómo, he tratado de ser muy creativa buscando esa metodología para que la gente pueda poner en práctica esta educación positiva.

¿Qué piensa de los padres que exponen a sus hijos en las redes sociales?

Piensa que cualquier foto que cuelgues de tus hijos, en un futuro te la pueden echar en cara. Igual deberíamos ser más prudentes hasta que nuestros hijos tuvieran el poder de decisión para saber si quieren subir esas fotos o no. Yo creo que el criterio que hay que seguir es pensar si a tu hijo le hará gracia en un futuro saber que esta foto está subida.

¿Piensa que hay mucha sobreprotección?

No hacemos más que quitarle a los niños obstáculos propios de la edad para que no tropiecen; obstáculos que ellos mismos deben resolver y que nosotros, muchas veces, lo hacemos por ellos. Puede ser una consecuencia en el colegio o para que no discuta con un amigo. Siempre les quitamos las piedras para que los niños estén bien, pero tienen que aprender que en la vida hay que estar bien y hay que estar mal, y que si estamos mal no pasa nada.

Hoy en día, los padres acostumbran a dar aparatos electrónicos a sus hijos cuando lloran.

Hacemos muchas cosas equivocadas. En primer lugar, callamos las emociones. En el libro hay un capítulo sobre ello. Las emociones están por algo y cuando un niño llora, es por algo. Tenemos que interesarnos por el motivo del llanto y enseñarle a expresar esa emoción de forma correcta. Algo me puede doler y yo como adulto tengo que enseñar a mi hijo a expresarlo de una forma correcta.

Parte de los beneficios de su libro van destinados a una ONG.

Yo colaboro con Cooperación Internacional en Zaragoza, que ayuda a jóvenes en riesgo de exclusión, les dan sesiones de estudio para que tengan un futuro. A cambio, los federan en una liga para que jueguen al fútbol y les piden también que colaboren con otras personas que lo necesitan.