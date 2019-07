Un condenado por maltrato mata a su hijo de 11 años en Murcia

Un hombre de 39 años, cuya identidad responde a las iniciales David S.O., ha matado presuntamente a su hijo menor, de 11, y después se ha quitado la vida ahorcándose en la cocina de su piso en la pequeña localidad murciana de Beniel. El hombre, divorciado de la madre del pequeño desde hace dos años, había sido condenado, a principios de junio, por el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia por un delito de coacciones a su expareja y se le impuso un alejamiento. Posteriormente, el 19 de junio, fue condenado por quebrantar esa orden de alejamiento.

La madre del pequeño alertó en la noche del viernes a la Policía Local de que su exmarido no había devuelto el menor a las 20.30 horas, como figuraba en el acuerdo de divorcio. Ante la llamada de la mujer, agentes del cuerpo comenzaron a buscar al niño y a su padre por bares, restaurantes y espacios públicos de la localidad. Al no encontrar rastro alguno, se dirigieron hasta la vivienda en la que residía el hombre tras la separación, y que había sido previamente el hogar familiar.

Hasta la vivienda les acompañó el hijo mayor de la pareja, que tenía un juego de llaves, así como agentes de la Guardia Civil. Pero la puerta estaba cerrada por dentro, por lo que se requirió de la ayuda de un cerrajero. Una vez abierta la puerta, los agentes hallaron al niño muerto en un pasillo, con heridas de arma blanca, y a su padre ahorcado con una cuerda en la cocina.

Régimen de visitas

El suceso ha conmocionado a la pequeña localidad, cuya alcaldesa ha decretado tres días de luto oficial, y ha marcado incluso la investidura del popular Fernando López Miras como presidente regional de Murcia. Al inicio de la sesión, los 45 diputados del parlamento guardaron un minuto de silencio en memoria del niño. Pero posteriormente, el portavoz de Vox, Juan José Liarte, llevó la tragedia al terreno político insistiendo en equiparar la violencia machista con la "intrafamiliar" al afirmar que la ley actual "empuja a pensar" que casos como el de Beniel son violencia machista.

Entre los colectivos de abogadas, en cambio, esa catalogación no reviste duda. De hecho, varias asociaciones coinciden en denunciar que la justicia no siempre valora de forma adecuada el riesgo que supone mantener el régimen de visitas de los hijos a los padres condenados por maltrato, lo que obliga a las madres a entregárselos. Es el caso de Women's Link, cuya portavoz, Gema Fernández, que lamenta que la ley no de alternativas a la mujer "y se ven obligadas a entregar a sus hijos e hijas a un padre maltratador, a pesar de que saben que corren serio peligro". María Ángeles Jaime, presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, considera que en el caso de Beniel "había elementos de riesgo evidentes".