La sorprendente solución de una joven que se manchó la ropa con una copa de vino: "Muy creativo, bravo"

Las manchas de vino son uno de los grandes problemas a los que se enfrenta un individuo a la hora de hacer la colada. Las de vino tinto, en concreto, son las más difíciles de eliminar, aunque no es una labor imposible (en este enlace te mostramos la técnica infalible para quitar las manchas de vino tinto en la ropa).



Una joven sufrió "un accidente" de este tipo mientras se encontraba junto a una amiga "en las carreras". Además, toda su vestimenta era de color blanco, lo que destacaba a un más la mancha burdeos que le había producido el vino tras derramarse en su pantalón. Por suerte para ella, la joven había acudido acompañada de una amiga tan resolutiva como imaginativa que logró convertir el problema en solución una forma muy original. "Estamos 2 horas wn las carreras, y El (la joven) viene y me dice que alguien derramó vino tinto sobre ella ... No hay problema. Conseguí un poco más de vino tinto y lo arreglé y creo que acabamos de hacer un nuevo producto para la gama de festivales PLT", escribía una de las protagonistas en un tuit que rápidamente se convirtió en viral.





so we're 2 hours into the races, and el comes and tells me someone has spilt red wine down her... no problem. Got some more red wine and fixed it and I think we've just made a new product to PLTs festival range pic.twitter.com/fXnJKYfNc2