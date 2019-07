Alejandro Sanz viaja por sorpresa al Principado: "Muchas gracias Asturias. Gracias por ponerte tan bella"

Alejando Sanz, uno de los artistas más importantes del panorama musical actual español, ha viajado por sorpresa a Asturias para rodar el vídeo de su último trabajo, "El Trato". El cantante ha elegido como escenario de esta producción el Cabo Blanco, en El Franco, un rincñon que le ha cautivado tal y como ha manifestado en un vídeo.





Gracias por compartir @AlejandroSanz que paraje tan bonito ?? pic.twitter.com/KzwHC1Y9tw — Esencia de Sanz Esp (@EsenciaDeSanzEs) July 27, 2019

"Me he venido a este paisaje. Me deja sin habla. Espectacular. Muchas gracias Asturias. Gracias por ponerte tan bella para dejarnos grabarte., expresa el cantante en el vídeo.