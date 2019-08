Alfredo Canteli: "Hay que proteger todo lo que esté en el entorno del monumento"

"Hagamos lo que hagamos con la entrada de Oviedo por la autopista 'Y' se ejecutará teniendo en cuenta la opinión de los técnicos expertos". Lo afirmó ayer el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, tras conocer la aparición de restos altomedievales a poca distancia de la iglesia de Santullano.

El regidor es de la rotunda opinión de que "hay que proteger todo lo que esté en el entorno del monumento prerrománico" y por eso aseguró que está "totalmente de acuerdo" con la opinión de los arqueólogos sobre la cuestión, "son ellos los que tienen que opinar", insistió Canteli.

El actual equipo de gobierno de Oviedo, formado por PP y Ciudadanos, apuesta en principio por soterrar la autopista a la entrada de la ciudad por esa zona. En el último Pleno municipal, celebrado anteayer, Canteli abrió la puerta a rescindir el contrato del proyecto "Bosque y Valle" para el bulevar de Santullano que había diseñado el gobierno anterior. Canteli aseguró que "todos los informes técnicos" apuntan a que el proyecto elaborado por los arquitectos Clara Eslava y Miguel Tejada "no es correcto", para luego asegurar que cuando las cosas no están bien "no se pagan".

Canteli replicó a su antecesor, el socialista Wenceslao López, que ni siquiera a él le gustaba el proyecto, "ni siquiera les gustaba a los vecinos", ahondó.

El popular reprochó a López que el proyecto impulsado por el tripartito no cumplía con el fin de alejar el tráfico de la iglesia prerrománica y defendió el soterramiento como mejor alternativa para este fin y para "enlazar los barrios". Al mismo tiempo, dejó entrever su legitimidad para no abonar el contrato del proyecto encargado. "Todos los técnicos dicen que el proyecto no está completo ni correcto y, en esos casos, no se paga", sentenció.