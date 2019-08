Un hombre asesina a su mujer y hiere gravemente a su hijo antes de suicidarse

La violencia machista vuelve a consternar a la sociedad con un nuevo asesinato. Una mujer de 55 años fue asesinada ayer por su marido, de 56, quien le disparó con una escopeta en la localidad de Villagonzalo de Pedernales, a cuatro kilómetros de la ciudad de Burgos. El hombre, que posteriormente se quitó la vida, hirió además de gravedad a su hijo, de 29 años, también por arma de fuego. No constaban denuncias previas por malos tratos. El crimen se produjo justo el día en el que el asesino se prejubiló de la entidad bancaria en la que había trabajado durante años.

Según el testimonio de los vecinos, los disparos se escucharon en torno a las ocho de la mañana, aunque la llamada de alerta a la Guardia Civil no se produjo hasta pasadas las 13.30 horas. Según reveló la alcaldesa de la localidad, Purificación Ortega, fue otra hija del matrimonio la que, al llevar al domicilio, dio la alarma al encontrar a sus padres muertos y a su hermano malherido. La chica no ha podido prestar declaración por encontrarse en estado de shock.

El joven fue atendido inmediatamente por la UVI móvil, con la intención de estabilizar su estado. Se encuentra ahora ingresado en el Hospital de Burgos, con heridas graves. Al cierre de esta edición, el joven permanecía ingresado y su estado era "muy delicado", según precisan fuentes cercanas a la investigación.

La presencia de una escopeta dentro del domicilio puede explicarse por el hecho de que el asesino era cazador. De hecho, la Delegación de Gobierno en Burgos precisó que tenía todos los permisos y las licencias de armas en regla. La hipótesis que se maneja es que el arma empleada era una de las que el hombre utilizaba en sus partidas de caza. Lo que se desconoce, hasta el momento, es si hubo algún tipo de discusión previa al asesinato.

Durante toda la tarde de ayer, varios efectivos de la Guardia Civil trabajaron exhaustivamente en el domicilio de la familia. Una vivienda a cuyas proximidades llegaron, a lo largo de la tarde, numerosos familiares y amigos de los fallecidos. asombrados ante el suceso.

La pareja era muy conocida en la localidad burgalesa, toda vez que residía en la zona desde hace varios años. La víctima era monitora en el comité escolar del pueblo, según detalló la alcaldesa, Purificación Ortega. "No nos lo creemos, no ha podido suceder", afirmaba.

El ayuntamiento de Villagonzalo de Pedernales, una pequeña localidad con apenas 1.800 habitantes, decretó ayer tres días de luto oficial. En torno a 150 vecinos se concentraron en la plaza del Ayuntamiento en la tarde de ayer para apoyar a la familia y escenificar su repulsa al crimen.

Este es el segundo asesinato machista ocurrido en la provincia de Burgos durante este mes de julio. La primera víctima fue la joven búlgara Monika Asenova, de 28 años, que el pasado día 8 fue acuchillada en repetidas ocasiones por la que era su pareja y que, en un intento desesperado de escapar de la brutal agresión a la que estaba siendo sometida, saltó por la ventana de la vivienda yendo a parar al patio trasero. Allí, aún con vida, la encontró una vecina, pero ya era demasiado tarde para salvar la vida de la joven.

En el conjunto de España, esta es la trigésima séptima mujer asesinada por su pareja o expareja en lo que va de año. Además, hay otro caso en investigación. Desde 2003, primer año con datos oficiales, se han registrado 1.012 mujeres muertas a consecuencia de la violencia machista.

Pero esta cifra no refleja en su totalidad la extensión de esta lacra para la sociedad española. La violencia machista deja tras de sí numerosas víctimas colaterales, como son los menores huérfanos, e incluso directas, caso de los niños asesinados por sus padres para hacer daño a sus madres. Es lo que ocurrió días atrás en la localidad murciana de Beniel, donde un hombre asesinó a puñaladas a su hijo Cristian, que tenía once años, antes de quitarse la vida. Pese a que tenía antecedentes por malos tratos, no se había implantado ninguna medida para garantizar la seguridad del menor.