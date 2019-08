Predicción horóscopo de hoy 1 de agosto de 2019

Te contamos todas las predicciones del horóscopo de hoy jueves 1 de agosto de 2019 para que empieces el día con energía y sepas lo que te deparan las próximas horas. Los astros y sus predicciones pueden ayudarte a tomar decisiones importantes. ¿Quieres saber qué va a pasar en tu relación sentimental?, ¿tienes dudas acerca de cómo te va a ir en el trabajo? Pues busca consejo con los astros y las predicciones que te ofrecen para las próximas horas.

Piscis

Estese atento a la relación con su pareja. Para Piscis, hoy hable con ella antes de que la burbuja explote. En el trabajo, va a conocer a gente nueva que le aportarán mucho y le ayudarán a replantearse muchas cosas.

Aries

Uno de sus amigos puede intentar meterse en su relación. Para Aries, hoy no se enfade, simplemente corra un tupido velo. En lo económico se mantendrá la estabilidad.

Acuario

Arriésguese y siga sus instintos, no tenga miedo de comenzar una nueva aventura, a veces es necesario salir de la zona de confort. Para Acuario, hoy en el amor no todo está perdido, no tenga miedo de mostrar sus sentimientos o de pedir perdón.

Libra

Deberá tener más prudencia a la hora de tomar decisiones que afecten a su futuro. Para Libra, hoy ahora no es un buen momento para usted para pensar seriamente, antes de llegar a una decisión, medítelo bien y consúltelo con sus seres más cercanos.

Géminis

Salud, dinero y amor: tres pilares de la vida. Para Géminis, hoy no están reñidos, pero en estos días debe preocuparse algo más por el amor: sea detallista y no tenga miedo a mostrar cariño.

Sagitario

Haz un viaje, coge las maletas y vete. Para Sagitario, hoy es un buen momento para darte un capricho y para atreverte a la escapada que llevabas tanto tiempo esperando. En lo económico puedes permitirte gastos pero no excesivos.

Cáncer

Hoy debe mirar un poco más por usted: mirarse al espejo y sentirse guapo/a y a gusto consigo mismo/a. Para Cáncer, hoy en su autoconfianza está la clave del éxito.

Virgo

Tenga cuidado con la fortuna: puede ser buena o mala. Para Virgo, hoy intente pasar desapercibido y no tentar a la suerte, hoy no es un buen día para asumir riesgos.

Capricornio

Aunque no se encuentre en el mejor momento de su vida, no se deje arrastrar por la negatividad y dé un paso para cambiar las cosas. Para Capricornio, hoy es un día para ser paciente y seguir hacia delante pase lo que pase.

Leo

Tu estado de animo no esta pasando por su mejor momento. Para Leo, hoy las cosas deben hacerse bajo su criterio, luche por sus sueños, y muestre el cariño que siente hacia las personas que le rodean.

Escorpio

Este puede ser un día decisivo para su futuro profesional. Para Escorpio, hoy no se agobie y tómeselo con calma. En cuanto al amor, parece que después de mucho tiempo vuelve a estar ilusionado. Aproveche, pero sea cauteloso.

Tauro

Es el momento de cuidarse más en salud, ya que si no notará los efectos en poco tiempo. Para Tauro, hoy en el amor, no deje de prestarle atención a esa persona que usted considera especial. A base de insistencia se consiguen los objetivos.

Recuerda que los horóscopos son sólo indicaciones que lo único que hacen es intentar ayudarte a afrontar tu día con más información. Mañana te volveremos a ofrecer todas las predicciones del día para los distintos signos del zodiaco.