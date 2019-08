Horóscopo de hoy 2 de agosto de 2019

Antes de empezar la jornada laboral aquí te traemos el horóscopo de hoy viernes 2 de agosto de 2019. Se trata de una aproximación a lo que te va a suceder durante el día de hoy que te mostramos dividida por los distintos signos del zodiaco. Recuerda que la fecha en la que naciste influye mucho en tu futuro, en cómo eres y en cómo te relacionas con los demás pero que finalmente las decisiones son tuyas. Lo que aquí te ofrecemos son orientaciones para afrontar tu día a día con menos incertidumbre.

Géminis

Puede que no le esté yendo del todo bien en su carrera profesional/estudiantil. Para Géminis, hoy no obstante, ya ha tocado fondo, ahora todo irá hacia arriba. Tómese esta etapa con optimismo y trate de alejarse de los problemas haciendo más vida social.

Capricornio

Intente ser más sensible respecto al estado de ánimo de las personas de su entorno. Para Capricornio, hoy puede que una de ellas esté atravesando un mal momento y necesite su apoyo.

Acuario

No se deje invadir por la tristeza: mire a su alrededor y sabrá encontrar las cosas a las que aferrarse. Para Acuario, hoy no está todo perdido, ni mucho menos.

Tauro

Los próximos días su buen humor aumentará y se mantendrá así durante un cierto tiempo. Para Tauro, hoy aproveche esta energía y positivismo para hacer planes con sus amigos y ampliar amistades, incluso es posible que conozca a alguien especial.

Piscis

El día va a ser duro y se le hará cuesta arriba. Para Piscis, hoy pero no se desanime, mañana será otro día. Intente mejorar la relación con su pareja, puesto que se han visto distanciados en los últimos días.

Virgo

Una buena noticia está por llegar en su ámbito laboral. Para Virgo, hoy no deje de esforzarse en sus objetivos y escuche atentamente las indicaciones de su jefe.

Sagitario

Luche por esa persona por la que tiene sentimientos, será reciproco. Para Sagitario, hoy anímese, y esfuércese por conseguir aquello que se propone.

Cáncer

No se estrese con su día a día. Para Cáncer, hoy tómese con calma sus cometidos diarios y pare un momento para organizarse. Recuerde que el día tiene 24 horas.

Escorpio

Aunque ahora mismo no esté buscando el amor, cuando se le presente una oportunidad no debe desaprovecharla, pues puede que no se vuelva a repetir y que esté dejando pasar a una persona muy especial.

Aries

No se deje guiar por sus impulsos, puede que acabe haciendo daño a un ser querido. Para Aries, hoy en el trabajo se le presentarán nuevos proyectos y oportunidades que no debe desaprovechar.

Leo

Es usted muy optimista. Para Leo, hoy ponga en práctica estas buenas vibraciones y compártalas con sus allegados, se lo agradecerán.

Libra

No se centre tanto en lo que quiere y procure pensar un poco en los demás. Para Libra, hoy centrarse en uno mismo está bien, pero sin llegar a ser egoísta. Aunque no sea su intención, con sus decisiones puede hacer daño a los demás.

Recuerda que los horóscopos son sólo indicaciones que lo único que hacen es intentar ayudarte a afrontar tu día con más información. Mañana te volveremos a ofrecer todas las predicciones del día para los distintos signos del zodiaco.