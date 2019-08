¿Cuántas vacaciones son necesarias para desconectar?

La llegada de las vacaciones es uno de los momentos más esperados por la mayoría de los trabajadores. Tras meses visualizando esos días de asueto, llega el esperado momento de hacer las maletas.

En ocasiones, depende del trabajo que se desempeñe, resulta complicado desconectar. Las últimas tecnologías o el exceso de responsabilidad hacen que consultemos continuamente el móvil o el ordenador, con lo que es imposible desentenderse de determinados asuntos.

Por eso, más allá de los días de vacaciones de los que dispongamos, lo más importante es saber aprovecharlos bien y conseguir descansar y desconectar. De ahí, que lo fundamental no sea la cantidad de días de asueto, sino la calidad con que disfrutemos de los mismos.

Para ello, hay una serie de consejos a seguir de lo más recomendables y así poder desconectar en vacaciones.



Aléjate del móvil y del ordenador

SHUTTERSTOCK

No dejes tareas pendientes

En la medida de lo posible, lo mejor es que te alejes del móvil y del ordenador.si no es imprescindible.



Para evitar tener que estar pendiente de determinados asuntos en vacaciones, intenta no dejar tareas pendientes en tu puesto de trabajo. Para ello, organízate bien en los días previos y si es necesario siempre puedes delegar tareas en otros compañeros que estén trabajando.



Olvídate del reloj



Lo mejor en vacaciones es no tener horarios. Levantarse sin que suene el despertador, siestas interminables, cenas al fresco y veladas hasta el amanecer pueden ser la mejor manera de asegurar el descanso en vacaciones.



SHUTTERSTOCK

Actividades alternativas



Otra manera para desconectar en vacaciones es realizar actividades que en tu día a día no puedes hacer. Deportes acuáticos, excursiones a la montaña, visitas culturales, etc. te mantendrán entretenido y no te permitirán acordarte del trabajo durante tus vacaciones.