Una nueva "manada" de seis hombres viola en Bilbao a una joven de 18 años

Una nueva "manada" ha actuado en Bilbao. Seis hombres, de nacionalidad magrebí, con edades comprendidas entre los 18 y los 36 años, fueron detenidos en la madrugada de ayer por la Ertzainza como supuestos autores de una agresión sexual a una joven de 18 años de edad. La muchacha fue atendida en el Hospital de Basurto, a donde llegó acompañada de familiares, herida y asegurando que había sido atacada en el parque de Etxeberría. Horas después fue dada de alta. Miles de personas se concentraron ayer tarde en la capital vizcaína para manifestar su repulsa contra este tipo de agresiones machistas. Es la tercera violación que se comete en la ciudad desde junio. A finales de ese mes también otros tres hombres fueron detenidos por una agresión grupal a una menor de 17 años.

La agresión de ayer se produjo a última hora de la noche del jueves y los supuestos atacantes fueron localizados y detenidos de madrugada por la Ertzainza, con ayuda de la policía municipal de Bilbao. La "manada" bilbaína permaneció detenida ayer durante todo el día en dependencias policiales, a la espera de pasar a disposición judicial a lo largo del fin de semana.

En el año de la sentencia de "la Manada", con la decisión final del Supremo que incrementó las pensas y revocó la decisión del tribunal navarro que no había calificado la violación ocurrida en los Sanfermines de 2016 como una agresión sexual, el número de agresiones múltiples parece que va en aumento. Los datos recogidos por la plataforma digital Feminicidio.net en base a los casos publicados en la prensa, indican que este año ya se han producido 42 ataques de este tipo. El año pasado se registraron 60 y en 2017 aparecieron informaciones sobre 17 violaciones en grupo. En total, desde 2016 se han producido al menos 136 agresiones sexuales múltiples en España, según los datos recopilados por este portal digital. Este julio es el mes en que más casos se ataques en grupo se han conocido: nueve.

El ataque de ayer provocó el rechazo de la sociedad bilbaína. Los grupos políticos del Ayuntamiento difundieron una declaración en la que muestran su "máxima condena y su más profunda indignación por la agresión machista" ocurrida en la ciudad. Se trata, indican, de un delito "que supone un atentado a la integridad física y moral y, en consecuencia, una grave e intolerable vulneración de todos los derechos humanos".

El caso también ha dado para la disputa política. La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha anunciado que exigirán a la Diputación de Vizcaya que "aclare si los detenidos e investigados" por la agresión sexual "han estado o están tutelados por la Diputación", así como si están incluidos "en algún programa foral".

Por la tarde, varios miles de personas se concentraron en la plaza del Teatro Arriaga para expresar su condena por la agresión sexual a la joven de 18 años. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, junto a otros representantes institucionales y de distintos partidos vascos, asistieron discretamente a la concentración encabezada por responsables de los colectivos feministas convocantes.

Durante más de media hora, los concentrados corearon en euskera y castellano lemas como "Viva la lucha feminista", "Tocan a una, nos tocan a todas", "Autodefensa feminista", "Queremos ser libres, no valientes", "Aquí estamos, nosotras no violamos" y "Sola, borracha, quiero llegar a casa". En pequeñas pancartas portadas por asistentes a la concentración podían leerse frases como "No es un caso aislado, se llama patriarcado".